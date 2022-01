Niederleis: Leopold Rötzer legt Bürgermeisteramt zurück

Überraschung in der kleinen Gemeinde Niederleis: Bürgermeister Leopold Rötzer (ÖVP), seit 2010 Orts-Chef, legt mit 17. Jänner diese Funktion zurück: "Da ich mit 1. Februar meine Alterspension antrete, stehe ich kurz vor einem neuen Lebensabschnitt, auf den ich mich schon sehr freue. Ich habe vor, meine Zeit jenen schönen Dingen des Lebens zu widmen, die in den letzten Jahren zu kurz gekommen sind", sagt er in einem Schreiben an die Gemeindebürger. Rötzer wird auch aus dem Gemeinderat ausscheiden.

Lesezeit: 1 Min Michael Pfabigan