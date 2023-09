Literarische Reise in die Vergangenheit der Schlossbesitzer

„Nachdem ich das Buch gelesen hatte, ließ mich diese außergewöhnliche Lebensgeschichte von Hedwig und Franz Schaffgotsch in der Zeit von 1920 bis 1947 nicht mehr los“, erzählt Schauspielerin Elisabeth-Joe Harriet. Am 1. Oktober wird sie aus der Liebesgeschichte rund um das Paar im Schaffgotsch-Schloss Niederleis lesen: „Die Liebenden sind alle von einer Nation“ lautet der Titel der Autobiographie und des Abends. Es lesen und singen Harriet und Benno Schollum, Albert Sassmann spielt am Klavier.

„Bei einem Abendessen mit Marie und Maximilian Schaffgotsch erzählten die beiden von der Autobiographie „Die Liebenden sind alle von einer Nation“ von Hedwig Schaffgotsch, die mit dem Großonkel verheiratet war“, erzählt Elisabeth-Joe Harriet. Sie besorgte sich das Buch und war von der Geschichte sofort fasziniert: Franz Schaffgotsch stammt aus dem Hochadel, der Vater einst k. und k.-Landespräsident von Salzburg, erzkatholisch. Sie evangelisch, jüdischer Abstammung, geschieden und ein Kind. Beide in künstlerischen Berufen tätig, lernen sie einander bei den Salzburger Festspielen kennen und lieben, heiraten und werden aufgrund von Abstammung und politischer Haltung ab 1938 zu einer abenteuerlichen Flucht vor Nazi-Deutschland gezwungen. „Das wahrhaft Besondere aber ist, wie Hedwig Schaffgotsch alle Schicksalsschläge beschreibt: ohne Anklage und mit großer Dankbarkeit für alle Menschen verschiedener Nationen, die ihr und ihrem Mann auf dieser Flucht geholfen haben“, sagt Harriet.

Sie habe schon viele Theaterstücke geschrieben und Programme zusammengestellt, aber so schwierig wie mit diesem hatte sie es noch nie: „Es dauerte Monate, bis ich über die beiden Protagonisten aus den verschiedensten Archiven Informationen zusammengetragen hatte“, sagt die Autorin des Abends.

Gelesen wird im Schloss Schaffgotsch in Niederleis selbst, in ihm wohnt die Familie Schaffgotsch bis heute, für spezielle Anlässe öffnen sie ihr Haus für Veranstaltungen. „Das Schloss liegt in einem höchst romantischen Park und es sind viele Kunstschätze der Vorfahren erhalten geblieben. Herausragend der Saal mit dem schwarz-weißen Marmorboden und der Kassettendecke, in der Benno Schollum, Albert Sassmann und ich mit diesem Programm auftreten werden“, schwärmt Elisabeth-Joe Harriet.

Die literarisch-musikalische Reise „Die Liebenden sind alle von einer Nation“ von Elisabeth-Joe Harriet und Benno Schollum findet am 1. Oktober (15 Uhr) im Schloss Niederleis statt. Eine weitere Vorstellung gibt es am 5. Mai 2024 (15 Uhr). Karten: www.pretix.eu/EJH/LIEB