Zum FF-Haus lud der Niederleiser Seniorenbund am Sonntag: sein bereits 17. Kürbisfest gab dieser, zahlreiche Besucher – Jung und Alt – fanden sich zusammen, um gemeinsam einen gemütlichen Nachmittag zu verbringen.

Für die Kinder gab es Kürbis-Schnitzen, die von Seniorenbund-Mitgliedern selbst angebauten, geernteten und lustig-lieb verzierten „Bluza“ wurden für einen guten Zweck – der Erlös kommt den Senioren zugute – verkauft.

Das „Streichquartett“ in der Küche sorgte für pikante und süße Köstlichkeiten, zahlreiche Helfer packten mit an, so auch Bürgermeister Leopold Rötzer und Geschäftsführender Gemeinderat Roman Maschek. Auch Vizebürgermeister Leopold Kitir und die Gemeinderäte Kurt Fellner und Johann Flandorfer, der Helfenser Ortsvorsteher, sowie Klaus Mantler, FF-Kommandant, befanden sich unter den Gästen. Alt-Bürgermeister und Ehrenbürger Leopold Rötzer, Arbeiterkammer-Vizepräsident Josef Hager junior und Gemeindebäuerin Heidi Rötzer kamen auch vorbei. Obmann Kurt Kraft, sein Stellvertreter Leopold Folly und der Seniorenbund-Vorstand, Karoline Folly, Richard Gruber, Josef Meisel, Leopold Meissl und Barbara Klinger, sowie Ehrenobmann Josef Hager senior, freuten sich über einen schön-verbrachten Generationsnachmittag.