Museum zeigt die Uniformen der Pandemie

Steigt man die Treppen der fast 200 Jahre alten Volksschule bis zum Dachgeschoß hoch, so erlebt man eine Überraschung: 1.000 Jahre Geschichte von Niederleis sind hier vom Museumsverein zusammengetragen und verewigt worden.

Im Jahre 1990 setzte Gottfried Kitzler, vormals Direktor der Volksschule, das Werk von Professor Prohaska fort und das Museum entstand am neuen Ort. Dieses ist wie ein lebendiges Werk, das nach und nach ergänzt wird mit Geschenken und Leihgaben. Schautafeln mit den Namen der Pfarrer, Schlossherren, Feuerwehrkommandanten, Schulleiter, Ärzte und Gewerbetreibenden fügen sich schön und sinnvoll in die abwechslungsreichen Sammlungen von Museumsrelikten ein.

Angefangen vom alten Porzellan aus Wilhelmsburg für die einfachen Leute bis zur Wasserwaage aus der Kaiserzeit kann man sich schön von Ecke zu Ecke vortasten. Kitzler wurde nach seiner Pensionierung zum leidenschaftlichen Geschichte-Erzähler und freut sich nach der Corona-Ruhezeit auf zahlreiche Besucher. „Hoffentlich können wir bald wieder an die Zeit anschließen, in der Busse aus Wien und Tschechien kamen, um den Museumsbesuch in Niederleis mit der Einkehr in das ortsbekannte Restaurant und einer Wanderung auf den Buschberg zu kombinieren“. Und eine Neuheit erschließt sich den Besuchern: die Sammlung der Uniformen jener Hilfseinheiten, die in der Corona-Zeit der örtlichen Bevölkerung so geholfen haben, als Not am Mann war.

Telefonische Vereinbarung für eine persönliche Führung unter 0676/7255113 (Gottfried Kitzler)

