Musik & Lyrik

Wie in bereits gewohnter Manier lud das Künstlerpaar Dolphi Danninger und Claudia Guarín am Samstag zum kulturellen Genuss in ihren Kultursalon. Unter dem Motto „Wir Schwestern zwei, wir Schönen“ verzauberten Sopranistin Claudia Guarín und Mezzosopranistin Nina Maria Edelmann das zahlreich erschienene Publikum.

Die Vorstellung war kurzweilig und ausgesprochen unterhaltsam, und die musikalische Darbietung wurde untermalt von Lyrik, die eigens von Dolphi Danninger ausgesucht und rezitiert wurde. Mit der Pianistin Srebra Gelleva führten die professionellen Musiker ihr Publikum durch die wunderbar romantische Welt der Komponisten Antonín Dvořák, Robert Schumann und Johannes Brahms.

Kunst, Kultur und das Miteinander

„Dieses Konzert ist mit der noch nie da gewesenen Kombination der beiden Sängerinnen gut gelungen und wird uns noch lange und schön in Erinnerung bleiben“, freut sich Dolphi Danninger über die perfekte Vorstellung. „Unser Ziel ist es, Kunst, Kultur und das Miteinander fester im Leben unserer Gemeinden zu verankern“, benennt die Hausherrin ihr Bestreben zur Erfüllung ihres Herzenswunsches.

Und genau das dürfte auch bereits weitgehend gelungen sein, denn das Publikum des Abends bestand zur Hälfte aus kulturinteressierten Gästen, die dem Kultursalon Niederleis zum ersten Mal einen Besuch abstatteten, und zur Hälfte aus begeisterten Stammgästen. Dabei war der Saal bis auf den letzten Platz gefüllt.