Musik-Reise mit viel Temperament

„Wir haben in der Vergangenheit zwar schon ein Konzert mit spanischen Werken gebracht, jedoch bezog es sich auf das Land Spanien. Lateinamerika ist noch einmal etwas ganz Anderes“, schwärmt Claudia Guarín.

Schließlich ist die Hausherrin des Kultursalons Kolumbianerin, und auch, wenn sie schon lange in Österreich lebt, bewahrt sie sich ihre südamerikanischen Wurzeln. Das Timbre in der Stimme der Sopranistin erklang an jenem Samstagabend besonderes, sie war ganz in ihrem Element.

Und als ob das Temperament der Sängerin allein noch nicht genug wäre, nahm die Rolle des Pianisten einer ihrer Landsmänner ein - der in Wien ansässige und an der Universität für Musik und darstellende Kunst lehrende Pablo Rojas.

Guarín und Rojas gaben Werke brasilianischer, argentinischer, kolumbianischer und kubanischer Komponisten zum besten, Danninger lockerte die fern anmutenden Klänge mit seiner dramaturgischen Gestaltung des Abends auf. Die Kurzgeschichten von südamerikanischen Autoren entführten die Konzertgäste in ihrer Fantasie in eben diese Länder.

Der Konzertsaal war bis auf den letzten Stuhl besetzt, der Applaus des Publikums tosend.

