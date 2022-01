Musikalisch ins neue Jahr mit

Im Konzertsaal des Kultursalons startete man am vergangenen Samstagabend mit animierten Texten und teils weltbekannten Melodien musikalisch-poetisch in das neue Jahr. Dolphi Danninger, der sich zusammen mit seiner Frau Claudia Guarín für die Organisation und Verwirklichung des Neujahrskonzerts verantwortlich zeichnete, leitete dieses gesanglich mit „Granada“ von Augustin Lara ein.

In Folge waren Melodien der Komponisten Giacomo Puccini, Robert Stolz, Johann Strauß Sohn und Franz Léhar zu vernehmen, die im vor etwa einem Jahr neu eröffneten Saal ihre Klänge verbreiteten. Lustige, animierte Texte, gelesen vom Hausherrn, lockerten das kurzweilige Programm auf.

Dabei fanden in den Jahren davor die ersten Konzerte noch in der alten Scheune des Hauses statt. „Für unsere Gäste wollen wir dieses Jahr besonders ambitioniert in die Konzertsaison unseres Kultursalons starten“, erfreut sich Dolphi Danninger. „Sofern es die Situation zulässt, planen wir, für 2022 sogar 15 Konzerte abzuhalten, was in etwa einer Veranstaltung alle dreieinhalb Wochen entspricht.“

Details zum Konzertprogramm im Raum für das Erleben von Musik, Poesie, Fotografie, Architektur und bildnerische Kunst auf der Website www.kultursalon-niederleis.at .