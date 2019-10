Niederleis: Stressige Woche in ruhigem FF-Abschnitt .

Am 2. Oktober wurde die FF gegen 12:35 Uhr zu einer Fahrzeugbergung gerufen. Ein Auto hatte sich mehrmals überschlagen und war auf der Seite zu liegen gekommen. Die Fahrerin konnte mit einer leichten Kopfverletzung geborgen und dem Rettungsdienst übergeben werden.

Am 3. Oktober kollidierten zwei Pkw, einer davon landete am Dach im Straßengraben. Ein Lenker wurde dabei an der Hand verletzt und der Rettung übergeben. Anschliessend wurden die Fahrzeuge geborgen und gesichert abgestellt.

"Zwei Tage später, am 5. Oktober, wurden wir noch zur Entfernung einer Ölspur auf einer Landesstrasse gerufen welche wir gebunden haben", schildert Mantler.

Bei den drei Einsätzen waren 21 FF-Mitglieder insgesamt 31 Stunden im Einsatz.