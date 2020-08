Der USV Niederleis wagte es trotz Corona-Auflagen, die traditionellen Sporttage in kleinerem Rahmen zu veranstalten. USV-Kapitän Alexander Schindler erarbeitete als Covid-19-Beauftragter des Vereines ein Konzept, das allen Maßnahmen und gesetzlichen Vorgaben entsprach und auch einer Anzeige bei der Polizei standhielt. Der Beamte überprüfte die Markierungen, Vorsichtsmaßnahmen und alle Absperrungen und fand keinen Handlungsbedarf.

Also durfte die große Helferschar ihre Gäste mit Speis und Trank verwöhnen, sowohl am Samstag nach dem Fußball- und Tennisturnier, wie auch am Sonntag beim Kindersportfest „Sport und Fun“, wo die Vereinsmitglieder einen Parcours für die Kids aufgebaut hatten, bei dem sie mit Ball und auch ohne mitmachen konnten.

Viel Spaß beim Sport Vollbild Mehr aus Mistelbach Laa an der Thaya Kein Kassenarzt ab Herbst? Bezirk Mistelbach Freibäder: An heißen Tagen viel Besuch Niederleis Viel Spaß beim Sport Mehr Top-Stories Bezirk Gmünd Stundenlange Regenfälle: Die Pegelstände steigen Anhaltende Regenfä... Verklausungen & Überflutungen im Bezirk Amstetten meinfussball.at Horn: Wieder Investoren samt neuem Trainer ante portas? FB 1 / 91 Josef Christelli Josef Christelli Josef Christelli Josef Christelli Josef Christelli Josef Christelli Josef Christelli Josef Christelli Josef Christelli Josef Christelli Josef Christelli Josef Christelli Josef Christelli Josef Christelli Josef Christelli Josef Christelli Josef Christelli Josef Christelli Josef Christelli Josef Christelli Josef Christelli Josef Christelli Josef Christelli Josef Christelli Josef Christelli Josef Christelli Josef Christelli Josef Christelli Josef Christelli Josef Christelli Josef Christelli Josef Christelli Josef Christelli Josef Christelli Josef Christelli Josef Christelli Josef Christelli Josef Christelli Josef Christelli Josef Christelli Josef Christelli Josef Christelli Josef Christelli Josef Christelli Josef Christelli Josef Christelli Josef Christelli Josef Christelli Josef Christelli Josef Christelli Josef Christelli Josef Christelli Josef Christelli Josef Christelli Josef Christelli Josef Christelli Josef Christelli Josef Christelli Josef Christelli Josef Christelli Josef Christelli Josef Christelli Josef Christelli Josef Christelli Josef Christelli Josef Christelli Josef Christelli Josef Christelli Josef Christelli Josef Christelli Josef Christelli Josef Christelli Josef Christelli Josef Christelli Josef Christelli Josef Christelli Josef Christelli Josef Christelli Josef Christelli Josef Christelli Josef Christelli Josef Christelli Anzeige Niederleis Viel Spaß beim Sport .

23 Kids waren mit viel Freude dabei. Ob Schusswand oder Geschicklichkeitssteg, alles wurde – teils in Begleitung der Eltern – geschafft. Auch Andreas Fickl machte mit seinen Nichten mit und bekam eine kleine Fußballfigur als Geschenk.

Die Kinder freuten sich über die Urkunden und die Fußallfiguren. Für den USVG lief das Mittagsgeschäft dann sehr gut; viele Niederleiser und auch Ortsfremde kamen zum Mittagstisch, um den Verein zu unterstützen.

„Es hat alles gut geklappt. Ich danke meinen vielen Mitarbeitern für den freiwilligen Einsatz für den Verein“, bedankte sich Obmann Erich Strobl, der selbst bei allen drei Veranstaltungen in der Grill-Lounge im Einsatz war. Auch der neue Trainer Andreas Fitz war aktiv dabei, er trug als Kellner Getränke und Speisen aus. Und die Besucher waren alle angetan von den Bemühungen.