Vor gut zehn Jahren ist Petra Krejci auf den Esel gekommen. Ein Bauer schenkte ihr spontan seinen, als sie erwähnte, sie überlege, einen Esel anzuschaffen.

Es passte gerade gut, da sie zu dieser Zeit ein Pflegepferd betreute, mit dem sie den Esel zusammenspannte. Als das Pflegepferd wieder weg war, fehlte es nun dem Esel an einem Gefährten. Petra Krejci überlegte nicht lange und kaufte zwei weitere Esel dazu. Der aktuelle Stand der Herde sind vier Esel und ein Pferd, die sich bestens miteinander verstehen.

"Warum nicht Eseltherapie"

Petra Krejci studierte die Körpersprache der Esel und entdeckte, dass die Tiere wie ein Spiegel auf die Gefühle des Menschen reagierten. Da kam ihr der Gedanke: Warum immer Pferde- oder Delfintherapie, warum nicht Eseltherapie? Das anfängliche Belächeln ihrer Umwelt steckte Petra Krejci weg. Sie stürzte sich in die Weiterbildung zu diesem Thema und absolvierte ihr Diplom für „Tiergestützte Therapie“ und startete ihr Unternehmen. Mittlerweile kommen die verschiedensten Menschen mit völlig unterschiedlichen Problemen zu ihr.

Weil Krejci auch sehr viel Erfahrung mit Hunden hat, kann sie auch hier den Menschen helfen und den Hundebesitzern wertvolle Tipps geben. „Ich arbeite seit Jahren in Hundeschulen mit und habe einige Jahre mit Siberian Huskys als Schlittenhunde gearbeitet“, erzählt Krejci.

Im Laufe der Zeit gesellte sich ein fünfter Esel, ein ganz pflegeleichter, hinzu. Eselino, so sein Name, entstand auf dem Zeichenpapier. Dort blieb er nicht, sondern wird seit Kurzem auf Tassen und Billetts produziert. In Petra Krejcis Kopf schwirrt schon eine neue „eselige“ Idee herum, denn sie könnte sich Eselino recht gut als Hauptfigur eines Kinderbuches vorstellen.