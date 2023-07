Zerstört: Rollendes Auto vernichtet die Leonhardikapelle

Ein Besucher in Niederleis parkte sein Auto in der Leonhardigasse. In der Nacht zum 20. Juli dürfte sich allerdings die Handbremse selbst gelockert haben und das Fahrzeug machte sich selbstständig. Es rollte nur rund 25 Meter weit. Trotzdem reichte die kinetische Energie aus, dass es die Leonhardikapelle, einen Bildstock, komplett zerstörte. Das Kleindenkmal wurde durch das Auto umgestoßen: Die Trümmer stürzten eine kleine Böschung hinunter Richtung Hauptstraße, wo sie liegen blieben.

Wie hoch der Schaden ist, lässt sich zum momentanen Zeitpunkt noch nicht benennen. Wie weit sich die Gemeinde beim Wiederaufbau beteiligen wird, wird in der nächsten Gemeinderatssitzung beraten, sagt Bürgermeister Klaus Mantler.

Die ursprüngliche Leonhardikapelle am nördlichen Ortsende wurde 1945 in den Kriegswirren zerstört. 1947 wurde sie dann auf Initiative von Kaplan Albert Sahm neu errichtet, in den 1970er-Jahren wurde sie saniert. Der Heilige Leonhard gilt als Schutzpatron des Viehs.