Erste Bilder des sechs-Tage-Spiels

Am vergangenen Wochenende eröffnete das Nitsch-Museum in der Kapelle des Museumsgeländes eine Vorschau zur Ausstellung über Nitsch‘ sechs-Tage-Spiel. Im Zuge dessen sind im MAMUZ Mistelbach erstmals Werke zu sehen, die bei der Teilrealisierung des sechs-Tage-Spiels im August dieses Jahres auf Schloss Prinzendorf entstanden sind. Diese Rauminstallation ist die erste Präsentation nach dem Ableben des Künstlers im Nitsch-Museum. Die Exponate hat Witwe Rita Nitsch selbst sorgfältig ausgewählt.

Im Gespräch mit Michael Karrer, künstlerischer Leiter des Museums, verriet Rita Nitsch, dass zu Pfingsten 2023 die Realisierung des dritten Tags des akribisch genau durchgeplanten Spiels vorgesehen ist. „Die Akteure des Werks sind nach zwei Tagen fix und alle, deshalb müssen wir die verbleibenden Aktionstage wahrscheinlich sogar in drei Etappen splitten“, verrät Rita Nitsch, die das Werk ihres Gatten fortführen will.

Zur feierlichen Eröffnung der Ausstellung, die für ein Jahr in der Kapelle aufgebaut sein wird und parallel zur bereits bestehenden Nitsch-Ausstellung laufen wird, las Schriftsteller Hanno Millesi aus Nitsch‘ Buch „Das Sein“. Der Text berührte das zahlreich erschienene Publikum sichtlich und vermochte zudem, dieses in eine ganz besondere Stimmung „in memoriam“ an den Universalkünstler zu versetzen.

