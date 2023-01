Mistelbach: 6-Tage-Spiel bei erster Ausstellung ohne Nitsch

„Unermüdlich und beinahe besessen ordnete Hermann Nitsch alles seinem 6-Tage-Spiel unter. Es war Zentrum seines Seins“, sagt Michael Karrer, der künstlerische Direktor des nitsch museums: Hermann Nitsch ist Mitbegründer des Wiener Aktionismus und zählt zu den wichtigsten Aktionskünstlern der Kunstgeschichte. Sein Opus Magnum, das Orgien Mysterien Theater, ist eine neue Form des Gesamtkunstwerkes. Mit diesem völlig neuen Theaterkonstrukt revolutionierte der Künstler den Theaterbegriff des 20. Jahrhunderts. Das 6-Tage-Spiel stellt das Zentrum von Hermann Nitschs Gesamtkunstwerk – des Orgien Mysterien Theaters – dar.

Publikum wird aktiv ins Geschehen integriert

Die Ausstellung im nitsch museum zeigt Werkblöcke aus der Erstrealisierung der Aktion im Jahr 1998 und der Teilrealisierung der zweiten Fassung von 2022. Zu sehen sind wesentliche Reliktinstallationen, Schüttbilder aus den Malaktionen, Teile der Aktionspartituren, ausgewählte Aktionsfotos, Filmdokumentationen, Applikationen und Gerätschaften. Der bestehende Synästhesieraum von Frank Gassner, dem langjährigen Assistenten von Hermann Nitsch, wird für diese Ausstellung neu gestaltet. In der Kapelle des nitsch museum ist weiterhin die im Herbst 2022 eröffnete Rauminstallation zum 6-Tage-Spiel 2022 zu sehen.

Die Idee zum Orgien Mysterien Theaters entstand im Jahr 1957 und führte zur Realisierung von 160 Aktionen. Sein gesamtes Leben und Werk verschrieb der Künstler dem Orgien Mysterien Theater, dessen Höhepunkte die beiden 6-Tage-Spiele 1998 und 2022 sind. Sämtliche Aktionen und alle Werke, die er in unterschiedlichen künstlerischen Disziplinen erschaffen hat, mündeten letztendlich in das Vorhaben des 6-Tage-Spiels, an dem Hermann Nitsch bis zu seinem Lebensende arbeitete.

Die traditionelle Bühne wird bei diesen Aktionen verlassen, reale Geschehnisse inszeniert und das Publikum als Teilnehmer*innen aktiv in das Spielgeschehen integriert. Ziel ist es, die Sinne der Teilnehmer*innen möglichst intensiv und unmittelbar anzusprechen. Das Fleisch der Wirklichkeit wird erfahrbar gemacht. Durch diese Form des synästhetischen Erlebens soll bei den Teilnehmer*innen eine Katharsis erreicht werden.

Im Jahr 1998 wurde das 6-Tage-Spiel des Orgien Mysterien Theaters, begleitet von erheblichen Protesten, Bombendrohungen und politischem Widerstand, erstmals auf Schloss Prinzendorf realisiert. Fortan arbeitete Hermann Nitsch unermüdlich an einer zweiten Fassung, die er kurz vor seinem Tod im Jahr 2022 finalisieren konnte. Besonderen Fokus legte er dabei auf die Musik als Leitmotiv der Aktion. Am 30. und 31. Juli 2022 wurden posthum die ersten beiden Tage der zweiten Fassung des 6-Tage-Spiels in Schloss Prinzendorf aufgeführt. Die Fortsetzung der zweiten Fassung findet am Pfingstsonntag, dem 28. Mai 2023, statt und wird von dieser Museumsausstellung begleitet.

Die Ausstellung ist von 26. März bis 26. November zu sehen.

Infos: www.nitschmuseum.at

