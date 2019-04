Nach Home-Invasion sind Mutter & Tochter traumatisiert .

Eine Mutter und ihre Tochter sind am Samstagabend laut Polizeiangaben in ihrem Haus in Nodendorf von drei unbekannten Tätern überfallen worden. Die Maskierten verschafften sich am späten Abend Zugang ins Haus und überwältigten die beiden Frauen im Alter von 53 und 22 Jahren. Die Täter seien mit großer Brutalität vorgegangen, teilte die Polizei mit.