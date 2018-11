Das Drama am Fischteich Niederkreuzstetten findet eine Fortsetzung: Freunde starten eine Hilfsaktion.

Nach einem schönen, erfolgreichen Tag wollte der in Nodendorf aufgewachsene und jetzt in Obersulz lebende 39-jährige Familienvater Thomas Preinreich am Nationalfeiertag seine Fischereiutensilien ins Auto verpacken, als der Vater von zwei Buben ohne ersichtlichen Grund leblos umfiel. Seine Freunde versuchten alles, konnten ihn aber nicht mehr retten. Der Mann verstarb.

Der von seinen vielen Freunden liebevoll „Preini“ Genannte war bei seinen Freunden und an seiner Arbeitsstelle im Magazin einer Werkstätte in Ernstbrunn durch sein Engagement sehr beliebt. Deshalb wird auch bei der Trauerfeier am Samstag, 10. November um 14 Uhr in Obersulz eine riesige Trauerschar erwartet.

Jetzt planen seine Freunde aus Fischereikreisen, Arbeitskollegen und Jugendfreunde eine große Spendenaktion, um die Zukunft seiner beiden Kinder, vier und elf, zu sichern. Sie richteten bei der Raika Ernstbrunn das Spendenkonto IBAN AT 70 3214 5000 0002 2251 ein. Mit „Zukunft für Preini`s Kids“ hoffen die Initiatoren auf rege Teilnahme und Spendenfreudigkeit.