Theater für Kinder steht im Mittelpunkt

Die Schauspielerin und Intendantin des NÖ Märchensommers Nina Blum wurde bei der Gala zur NÖ Kulturpreisverleihung von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner mit dem Würdigungspreis in der Sparte Kunst und Kultur für junge Menschen ausgezeichnet. In der Vorstellung wurden die Leistungen von Nina Blum in 15 Jahren NÖ Märchensommer besonders gewürdigt. „Es ist einzigartig, was hier mit viel Musik und Interaktion für junge Menschen geschaffen wurde. Nina Blum ist eine bemerkenswerte Persönlichkeit im Bereich Kunst und Kultur für junges Publikum. Mit ihrer hingebungsvollen Arbeit setzte sie Maßstäbe, die es verdienen, besonders gewürdigt zu werden. Sie hat den Märchensommer Niederösterreich zu einem magischen Ort gemacht, der bei Jung und Alt bleibende Eindrücke hinterlässt“, heißt es seitens der Jury.

Auch bei der Kulturpreisverleihung von Nina Blum waren ihre langjährigen Mitstreiter des NÖ Märchensommers mit dabei. Foto: NÖ Märchensommer

In ihren Dankesworten betonte Nina Blum, dass Kinder ein sehr anspruchsvolles und ehrliches Publikum sind. Sie lassen sich durch Interaktion, Tanz und Musik begeistern, zeigen aber auch gleich, wenn etwas fad ist. „Kreatives Theater für Kinder und Märchen sind auch immens wichtig, um in Zukunft kreative Erwachsene zu bekommen“, ist Nina Blum überzeugt. Der Politik gab sie den Wunsch mit, in den Schulen mehr Theaterpädagogen einzubinden, um diese Kreativität des Theaters bei den Kindern zu fördern.

Nina Blum dankte aber auch ihrem gesamten Team, denn 15 Jahre NÖ Märchensommer sind keine Einzelleistung einer Intendantin, sondern die Arbeit eines großartigen Teams, das mit Begeisterung für hochwertige Kunst und Kultur steht. Im Besonderen erwähnte Nina Blum dabei Autorin Michaela Riedl-Schlosser, Liedtexterin Gudrun Nikodem-Eichenhardt und den musikalischen Leiter Andreas Radovan, sowie Produktionsleiterin Maria Mangott und den kaufmännischen Verantwortlichen Helmut Kulhanek. Sie alle bilden unter ihrer Leitung das starke Kernteam des NÖ Märchensommers. Das Besondere dabei, sie und auch viele Schauspieler sind bereits seit der ersten Stunde in der großen NÖ Märchensommerfamilie mit dabei. Danielle Spera hielt bei der Kulturpreisverleihung 2023 die Festrede.

Neben dem NÖ Märchensommer in Poysbrunn hat Nina Blum auch die Schwester, den Steirischen Märchensommer, gut etabliert. Seit 2015 führt sie auch die Sommernachtskomödie Rosenburg, ein Festival für Erwachsene, als künstlerische Leiterin und Intendantin. Auch in der Wiener Staatsoper war Nina Blum als Regisseurin mit einer Kinderoper tätig.