Mistelbach: Tschechische Autorinnen in der Bibliothek .

In einer Kooperation von Treffpunkt Bibliothek, Literaturhaus Niederösterreich und der Mährischen Landesbibliothek Brünn präsentiert sich unter dem Titel „Das Land liest!“ im September in ausgewählten Bibliotheken, verteilt über alle Viertel des Bundeslandes, die geballte Strahlkraft heimischer wie internationaler Literatur. Den Auftakt dazu findet machen Markéta Pilátová und Bettina Balàka am Dienstag, dem 7. September, im Barockschlössl Mistelbach.