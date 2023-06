Poysbrunner Schloss wird zum Turm für Rapunzel

Und dann kam Schlossbesitzer Johannes Dechant und gab die entscheidende Idee: Auf der Rückseite der Kapelle gibt es ein Fenster, das zum Turmfenster wird: „Da werden wir zwei Balkone bauen“, sagt Blum und fertig ist der Turm. Auf einer Ebene wohnen Rapunzel und Chamäleon Lucy, darunter Onkel Tim, der Rapunzel im Turm festhält. „Bei uns ist die Böse keine Hexe, sondern der Onkel der Mutter, der sich jeden Tag einen Zopf von Rapunzel holt. Tim ist ein schlechter Zauberer, der aus den Haaren von Rapunzel ein Elixier brauen möchte, mit dem die Menschheit in dumpfe Gnome verwandelt werden soll. „Und weil Rapunzel jeden Tag einen Zopf abgibt, hat bei uns Rapunzel immer einen Pagenschnitt.

Bei der Besetzung konnte Nina Blum auf das eingespielte Märchensommer-Team zurückgreifen: Patrizia Leitsoni ist das Rapunzel, Adriana Zartl das Chamäleon Lucy, Christian Kohlhofer, zum zwölften Mal beim Märchensommer dabei Pferd Ferdinand, Daniel Ogris ist Onkel Tim, ebenfalls dabei Tobias Eiselt und Johannes Kemetter. Und natürlich Gudrun Nikodem-Eichenhardt, von der auch wieder die Liedtexte stammen. Die Protagonisten wandern wieder durch das Schloss und Schlossgelände und müssen den Prinzen und die Menschheit retten. „Zum Schluss heiratet Rapunzel nicht den Prinzen, sondern geht auf Weltreise.“ Premiere ist am 6. Juli.

15 Jahre im Schloss Poysbrunn

Das Besondere am heurigen Märchensommer ist aber, dass der zum 15. Mal in Poysbrunn stattfindet. Das wird am 29. Juli mit einer „Langen Nacht des Märchensommers“ gefeiert. Das Märchensommer-Team lässt die gespielten Märchen musikalisch Revue passieren, Intendantin Nina Blum wird zwischendurch Anekdoten aus den 15 Jahren Poysbrunn und insgesamt 17 Jahren Märchensommer erzählen: „Mitsingen und mittanzen erwünscht“, freut sich die Intendantin schon darauf.

Wanderkrimi: Wer tötete den Bremer Stadtmusikanten?

Nach dem Erfolg des Vorjahres wird es auch wieder einen Erwachsenen-Wanderkrimi aus der Feder von Christian Kohlhofer geben: Die Bremer Stadtmusikanten sollen beim Poysbrunner Feuerwehrfest zu einem großen Reunion-Konzert auftreten, da wird einer von ihnen tot hinter der Bühne gefunden. Es beginnt die Suche nach dem Mörder. Auch hier spielt das Märchensommerteam. Premiere ist am 21. Juli.

Infos: www.maerchensommer.at