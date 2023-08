NÖAAB-Sommertour Wünsche und Sorgen der Arbeitnehmer sammeln

NÖAAB-Sommertour in Wolkersdorf: Arbeiterkammer-Vizepräsident Josef Hager, NÖAAB-Landesobfrau Christiane Teschl-Hofmeister und Landtagsabgeordneter Kurt Hackl. Foto: NÖAAB

V or kurzem machte die NÖAAB-Sommertour beim Eco Center in Wolkersdorf Station. Die "Was ist dir wichtig?“-Sommertour steht heuer im Zeichen der Anliegen, Wünsche und Ideen der Landsleute. Die Landesobfrau des NÖAAB, Christiane Teschl-Hofmeister, AK-Vizepräsident und NÖAAB-Bezirksobmann Josef Hager sowie Landtagsabgeordneter Kurt Hackl nutzten die Sommertour, um sich mit den Mitarbeitern auszutauschen.

„Die Anliegen der niederösterreichischen Arbeitnehmer stehen im Mittelpunkt unserer Sommertour. Der Besuch beim Eco Center hat uns einen wertvollen Einblick gegeben. Als NÖAAB setzen wir uns für alle ein, die jeden Tag aufstehen, um ihren Beitrag zu leisten“, sagt NÖAAB-Landesobfrau Christiane Teschl-Hofmeister: „Arbeitnehmer, Lehrlinge, Eltern, die ihre Kinder großziehen, und Personen, die sich in der familiären Pflege einbringen. Denn klar ist: wer arbeitet, darf nicht der Dumme sein." Der NÖAAB setzt sich während der Sommertour für klare politische Forderungen ein. Weil das Kilometergeld seit 15 Jahren nicht angepasst worden ist, fordert der NÖAAB eine Erhöhung des Kilometergeldes sowie eine Anpassung der Taggelder und Diäten für Dienstreisen. Zudem sollen 20 Überstunden pro Monat in der Höhe von 220 Euro steuerbefreit werden, damit jenen, die mehr leisten, auch mehr Geld im Börsl bleibt. Als dritten Punkt fordert der NÖAAB eine Lockerung der Kreditregeln der Finanzmarktaufsicht (FMA), um den Eigentumserwerb, insbesondere für junge Familien, wieder zu ermöglichen. In den Gesprächen mit den Arbeitnehmern sind sich Teschl-Hofmeister und Hager einig: „Leistung muss sich lohnen. Dafür stehen wir im NÖAAB“.