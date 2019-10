NÖN: Was werden die Schwerpunkte der Bürgermeister-Ära Balon sein, wo wollen Sie in 20 Jahren Ihre Handschrift lesen können?

Christian Balon: Mein größtes Ziel ist es, wenn die Bürger sagen, der Christian Balon ist ein Bürgermeister zum Anfassen, der jedem zuhört und jeden ernst nimmt, der präsent ist und nichts verspricht, was er nicht halten kann. Mein Ziel: In den nächsten 20 Jahren soll sich die Großgemeinde nach dem Prinzip einer gerechten ökosozialen Marktwirtschaft zu einem qualitativ hochwertigen Wohn- und Lebensort und zu einem dynamischen Wirtschaftsstandort weiterentwickeln. Ich bin sehr für Transparenz und für die Information und Beteiligung von Bürgern bei wichtigen Projekten, nur sollten diese mit Struktur erfolgen.

Also Bürgerbeteiligungsprogramme ohne wenn und aber?

Balon: Bürgerbeteiligungen für den Wahlkampf oder als reines Oppositionsinstrument zu missbrauchen, lehne ich ab. Wir müssen lernen wieder vernünftig miteinander zu reden, Meinungen zu respektieren und am Ende muss es eine Umsetzung geben. Das ist die Handschrift von mir und von meinem Team.

Was werden die besonderen Herausforderungen für die nächsten Jahre sein?

Balon: Für Stabilität und Sicherheit zu sorgen und gleichzeitig innovativ die Zukunft zu gestalten. Ich vertrete hier eine ganzheitliche Perspektive. Sicherheit bedeutet, in den Ausbau und in die Erhaltung der Infrastruktur zu investieren und da bin ich strikt gegen die Privatisierung der Wasserversorgung, wie von den NEOS bundesweit angedacht. Sicherheit für unsere Familien bedeutet, die Kinderbetreuung, die schulische Ausbildung, sichere Schulwege und Freizeitmöglichkeiten sinnvoll zu erweitern. Sicherheit bedeutet, durch Arbeit seine Familie ernähren zu können und seinen wohlverdienten Ruhestand und Freizeit zu genießen. Ein wichtiges Ziel des Teams Balon wird sein, Arbeitsplätze in unserer Großgemeinde zu schaffen, dafür müssen wir aktiv auf die Investoren zugehen und sie nicht als „kapitalistische Feinde“ betrachten. Sicherheit bedeutet, schon jetzt dafür zu Sorgen, dass die Versorgung mit Haus- und Fachärzten in der Zukunft gewährleistet wird, und zur Gesundheit gehört auch der Klimaschutz, da bin ich für sinnvoll geplante Maßnahmen und nicht für politischen Aktionismus, weil es gerade modern ist.

Was ist Ihnen besonders wichtig?

Balon: Was mir persönlich sehr am Herzen liegt, ist die Schaffung von Bauplätzen in den Katastralgemeinden damit die Jungen nicht wegziehen müssen, da möchte ich nach der Gemeinderatswahl intensiv weiterarbeiten und dafür brauche ich bei der Wahl im Jänner eine breite Unterstützung.

Mistelbach steht vor zwei Großprojekten: Hauptplatzgestaltung und Busbahnhof: Wie weit ist da heftiger politischer Diskurs vorprogrammiert?

Balon: Das Team Christian Balon steht für einen offenen Diskurs und für eine breite Bürgerbeteiligung. Wir werden mit sachlichen Argumenten in diesen Prozess gehen und ich weiß, es wird nicht alle überzeugen. Trotz aller Emotionen bitte ich aber alle Beteiligten, ein gewisses Niveau der Diskussion nicht zu unterschreiten. Auch wenn jemand anderer Meinung ist, sollte er mit Respekt behandelt werden. Ich sehe das durchaus pragmatisch, durchs Reden kommen die Leute zusammen und es werden nicht alle zufrieden sein, aber Entscheidungen müssen getroffen werden. Am Ende sollte man sich immer in die Augen schauen können.

Wo könnte es noch zu Reibungspunkten kommen?

Balon: Es sind aber auch andere Diskurse vorprogrammiert, wie werden die Grünen und Bürgerlisten entscheiden, wenn man für die von ihnen geforderten Photovoltaikparks Bäume fällen muss? Sind die Bäume dann weniger wert als die am Busbahnhof? Da warte ich auf Antworten.

Mistelbach 2030: Als was soll die Zayastadt dann im Weinviertel bekannt sein?

Balon: Wir sind es schon lange, wir sind die Bezirkshauptstadt und das Zentrum für das nordöstliche Weinviertel. Leider haben wird da oft zu wenig Selbstbewusstsein und sind nicht stolz auf unsere Großgemeinde. Es gibt aber Gründe, warum sich viele Familien für Mistelbach entschieden haben, warum ein Rainer Schönfelder und ein Heinz Lichtenegger in Mistelbach investieren und nicht in Baden oder Wiener Neustadt, warum Eco plus in unseren Wirtschaftspark eingestiegen ist, warum wir Umweltauszeichnungen bekommen, das muss in den nächsten Jahren genau so weiterentwickelt werden. Mistelbach soll als lebenswertes, sicheres und dynamisches Zentrum des Bezirks bekannt sein, wer das möchte, entscheidet sich bei der Wahl für das Team Balon.