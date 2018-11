In der Kontroverse um die Flüchtlingsunterkunft in Drasenhofen gingen am Freitag die Wogen hoch. Die untergebrachten Jugendlichen wurden nun verlegt, von Schließung der Unterkunft Drasenhofen will man allerdings noch nicht sprechen.

Die jugendlichen Flüchtlinge, die in der umstrittenen Einrichtung in Drasenhofen, auf deren Areal ein Baustellenzaun mit Stacheldraht sowie Securitys zu finden sind, untergebracht waren, wurden am Freitagabend in andere Quartiere verlegt.

Die etwa 15 Personen wurden nach Angaben der Bezirkshauptmannschaft Mistelbach mit Kleinbussen abtransportiert. Die Kinder- und Jugendanwaltschaft hatte die Unterkunft nach einem Lokalaugenschein als "nicht geeignet" bezeichnet.

"Klar ist, dass eine derartige Situation nicht mehr vorkommen darf", sagte indes Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) laut ORF Niederösterreich in Richtung Landesrat Gottfried Waldhäusl. Das freiheitliche Regierungsmitglied werde in der Regierungssitzung am Dienstag "eine ganz klare Erklärung dieser Situation abgeben müssen".

Wohin die Jugendlichen übersiedelt sind, wurde nicht bekannt. Drasenhofens Bürgermeister Reinhard Künzl (ÖVP) zeigte sich zufrieden. Er freue sich über die Entscheidung, sagte der Ortschef am Abend auf APA-Anfrage. Ängste in der Bevölkerung würden hintangehalten. In einem Gespräch am Nachmittag hatte er sich als "total unglücklich" mit dem Asyl-Quartier für auffällige minderjährige Flüchtlinge an der B7 in der Grenzgemeinde bezeichnet.

Eine Schließung der Einrichtung in Drasenhofen bedeutet das freilich nicht. Sollte Landesrat Gottfried Waldhäusl es schaffen, das Gebäude in einen für Flüchtlinge geeigneten Rahmen umzugestalten, könnten wieder Flüchtlinge zurückkehren.

Gegenüber der NÖN zeigten sich Securities vor Ort ziemlich unfreundlich. Einwohner der Gemeinde Drasenhofen sprachen von einem „Alcatraz“, aber auch von „Ja, sind wir denn der Mistkübel Österreichs?“… Zwei der Minderjährigen sind mittlerweile aus der Unterkunft geflüchtet (vermutlich Richtung Wien), wie die NÖN in Erfahrung bringen konnte. Der Ortschef zeigte sich jedenfalls „unglücklich“.

Ein NÖN-Lokalaugenschein am Freitagnachmittag zeigte, dass sich derzeit in der Gemeinde die Medienvertreter und Kamerateams regelrecht die Klinke in die Hand geben. Ein Medienteam wollte ein Interview führen, wurde mit den Worten "Türe zu, gehen sie raus!" "vertrieben".

Die Jugendlichen selbst waren abgeschottet, saßen am Fenster und schauten sich an wie gefilmt wurde; ab und zu winkten sie verzagt.

Rücktrittsaufforderungen von Grünen, NEOS

Landeshauptfrau Mikl-Leitenr schaltete sich ebenfalls ein: Ein Flüchtlingsquartier ist „kein Gefängnis“. Und daher „hat dort auch ein Stacheldraht nichts verloren.“ Im Gegenteil. Für Mikl-Leitner müssten Flüchtlinge „gut untergebracht“ sein. Das sei ihr wichtig. Und davon müsse auch die Kinder- und Jugendanwaltschaft überzeugt sein.

Damit widerspricht Niederösterreichs (ÖVP-)Landeshauptfrau aber auch ihrem (FPÖ-)Landesrat, der im Morgenjournal noch erklärt hatte, dass der Stacheldraht rund um die auffälligen und unbegleiteten Flüchtlinge, die in Drasenhofen untergebracht sind, nur zu deren „Schutz“ diene und dazu, „dass nicht jeder hier eindringen kann“. Ihm, Gottfried Waldhäusl, gehe es um ein „geordnetes Miteinander“ zwischen den untergebrachten „notorischen Unruhestiftern“ und der Bevölkerung.

Für Grünen-Landessprecherin Helga Krismer erinnert das „an die dunkelsten Zeiten unserer Geschichte“. Sie werde nicht nur in der nächsten Landtagssitzung wieder einen Misstrauensantrag stellen, sie fordere ebenso wie die NEOS den Rücktritt von Gottfried Waldhäusl.

Für Christian Konrad als ehemaligem Flüchtlingskoordinator der Bundesregierung ist der Landesrat schlicht „überfordert“. Auch er würde empfehlen, über eine Neuverteilung der Ressorts zu sprechen. FPÖ-Vize Norbert Hofer sieht dagegen keinen Handlungsbedarf. Für ihn agiere Waldhäusl „verantwortungsvoll“ und das Asylquartier „gesetzeskonform“ – auch wenn er die Unterkunft „noch nicht gesehen habe“, so Hofer.

Königsberger-Ludwig: Überstellung von jungen Flüchtlingen aus Drasenhofen wird vorbereitet

Kindeswohl hat oberste Priorität

Aufgrund des Berichtes der Kinder- und Jugendanwaltschaft habe man prompt reagiert. Aktuell werde die Überstellung der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge durch die Abteilung der Kinder- und Jugendhilfe eingeleitet, informiert NÖ Kinder- und Jugendhilfelandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig.

