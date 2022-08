Neudorfs Bürgermeister: „Bin gewohnt, Angefangenes fertig zu machen“

Werbung

Bürgermeister Stephan Gartner über Corona, das die erste Hälfte seiner Amtszeit dominierte, und Pläne für die zweite Hälfte.

NÖN: Halbzeit der Amtsperiode, in der Corona das bestimmende Element war: Was haben wir daraus gelernt?

Stephan Gartner: Dass Corona uns alle erwischen kann und wird. Aktuell liege ich auch mit dem Virus zu Hause im Bett – das erste Mal – und ich dachte schon, dass ich dagegen immun bin – bin natürlich dreimal geimpft und werde im Herbst mir auch den vierten Stich holen.

Mit Corona lernt man zu improvisieren. Es geht halt nicht immer alles, wenn man es plant. Sei es durch die verschiedensten Ausfälle durch Krankenstände, Lieferengpässe, usw., das Wichtigste ist: Am Ball bleiben – dann klappt das schon irgendwann. Und: Ich bin ein Fan von Video-Konferenzen geworden! Die sind sooooo zeitsparend und auch klimaschonend. Sicher sind persönliche Treffen auch wichtig und richtig – aber durch die online-Geschichten gewinnt man zusätzliche Effizienz.

Welche Projekte sind noch bis zur nächsten Gemeinderatswahl 2025 geplant?

Gartner : Da gibt es viele. Aktuell sind wir dabei einen Radweg zum Staatzer Bahnhof zu bauen – Fertigstellung im nächsten Frühjahr. Weiters haben wir einige Betriebsgründe verkauft. Bin sehr stolz darauf, dass z.B. die PVT ausbauen möchte, sich Roman Unden „Rund ums Haus“ bei uns seinen neuen Standort gewählt hat, Agxor (ehm. Steyr Center Nord) Ausbaupläne hat… jetzt liegt es an der Gemeinde hier rasch die notwendige Infrastruktur (Kanal, Wasser, Straßen) zu schaffen – hier sind wir mitten in der Planungsphase.

Die Siedlungserweiterung „Am Grund III“ in Neudorf läuft auf Hochtouren, dann stehen 18 neue Bauplätze (von denen schon 10 vorreserviert sind) zur Bebauung bereit. Auch in Kirchstetten und Zlabern ist Nachfrage nach Baugrund.

Entwicklung eines Fernwärmeprojekts mit dem Ziel „Raus aus dem Gas“ für Schule, Pfarrhof, Rathaus und Wohnungsanlage beim Rathaus.

Sicherung der Wasserversorgung der Teiche in Zlabern und Neudorf – Projekt Nutzwasserleitung – diese ist gerade in der Projektierungsphase.

Fertigstellung der Generalsanierung der L23.

Umbau der Feuerwehrhäuser für möglichen Black-Out und schrittweise Anschaffung einer dementsprechenden Infrastruktur und viele, viele, viele kleine und mittelgroße Dinge.

Sie werden nochmal antreten? Warum?

Gartner: Wenn man sich die Liste oben ansieht, ist es klar: Ich bin es gewohnt, angefangene Sachen fertig zu machen.

Das Budget wird uns letztendlich den Zeitrahmen dafür vorgeben. Aber es gibt noch darüber hinaus viel zu erledigen, wie z.B. die Wasserversorgung des Kirchstetter Teiches, ein mögliches Veranstaltungszentrum für Neudorf, usw.

Stichwort politisches Klima: Wie ist die Zusammenarbeit zwischen den Fraktionen? Wo zeigen sich die Ecken und Kanten in der Zusammenarbeit?

Gartner : Grundsätzlich haben wir derzeit ein gutes Verhältnis. Es herrscht Respekt und Wertschätzung unter den Akteuren – und das ist das Wichtigste. Ich hoffe, dass das auch weiterhin so bleibt, denn so – wie uns die letzten Jahre gezeigt haben – geht hier am meisten weiter.

Keine Nachrichten aus Mistelbach mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.