Weinviertel-Finale: Sechs Talente treten nun gegen das Waldviertel an

13 talentierte Künstler sangen sich am Samstag in die Herzen der Jury und des Publikums beim Weinviertel-Finale der 14. Staffel von „NÖN sucht das größte Talent“. Aber nur sechs Kandidaten kamen weiter ins Halbfinale: Maryam Rahbari (Bezirk Hollabrunn), Alisha (Ali) Mucha aus Andrä-Wördern (Bezirk Tulln), Tara Lukic aus Freundorf (Bezirk Tulln) und Alina Toifl (Bezirk Tulln) sowie Flo Slama und Caroline Koisser aus dem Bezirk Klosterneuburg.

Die Jüngste der Show trat als Erste auf und sie lieferte ab: Die zwölfjährige Tara Lukic hat mit „If I Ain't got you“ von Alicia Keys das Publikum berührt und ihren Vater zum Weinen gebracht. Den Song hat sie gewählt, weil ihre Eltern meinten, dass dieser gut zu ihrer Stimme passe. Sonst hört die Freundorferin aber nicht immer auf ihre Eltern.

Auch Oboenklänge waren zu hören

Maryam Rahbari spricht Kroatisch und beherrscht das Oboespiel, natürlich kann sie auch singen. Ihr Talent bewies die 19-Jährige mit dem komplizierten Lied „I have nothing“ von Whitney Houston. Das Vorspiel mit der Oboe musste am Ende wiederholt werden, weil die Musik zu früh einsetzte, aber sie ließ sich dadurch nicht beirren.

Die 23-jährige Caroline Koisser riss das Publikum mit dem schwierigen Song „Rolling in the Deep“ von Adele mit. Besonders ihre Oma in der ersten Reihe tanzte neben der Bühne ab. Sie studiert derzeit Psychotherapie für systemische Familientherapie.

Künftiger Spanischlehrer rappte

Mit der „Happy Pappy“ Eigenkomposition „Weg von hier“ motivierte der 25-jährige Flo Slama das Publikum zum Mitwippen. Er selbst beschreibt seine Musik als Deutschpop mit Rapeinflüssen. Zu Beginn seines Auftritts begrüßte der zukünftige Spanischlehrer den Saal in fließendem Spanisch.

Die 30-jährige Alina Toifl begeisterte das Publikum mit ihrer grandiosen Stimme beim Lied „Einsames Gewand“ aus dem Musical „Die Päpstin“. Die ausgebildete Musicaldarstellerin trat schon öfter auf einer Bühne auf, bei einem Musical hat sie allerdings noch nicht mitgewirkt.

Die 16-jährige Alisha, kurz Ali, Mucha bewegte die Zuseher mit ihrer angenehmen Stimme bei „Fire on Fire“ von Sam Smith. Die Andrä-Wörderin strahlte vor dem und während des Auftritts mit einem breiten Grinsen. Sie hat mit ein paar Freunden eine eigene Tanzgruppe namens „Demonz“.

Die Jury, unter anderem aus Kulturstadträtin Claudia Pfeffer und Komponist sowie Bassist Simon Koci bestehend, bewertete alle Kandidaten. Während die Jurywertung 60 Prozent ausmacht, zählt das Publikumsvoting „nur“ 40 Prozent, dennoch konnte sich eine Person durch Anrufe in die Top 6 hinaufkämpfen. Insgesamt gab es 3.610 Anrufe. Moderiert wurde die Show wieder von Andy Marek und seinem Sohn Luki Marek. „Logischerweise ist man für seinen Liebling, bleibt aber trotzdem freundlich und klatscht bei eurem Favoriten einfach ein bissi mehr!“, bat Andy Marek.

Leider nicht ins Halbfinale geschafft haben es:

Die 20-jährige Leoni Gebart performte eine Deutschrap Eigenkomposition namens „Pilot“. In dem Lied singt sie davon, dass man keine Kontrolle über das Leben hat, aber es gibt dann noch jemanden, der diese ausübt. Die gebürtige Salzburgerin und jetzt Wahlwienerin meinte hierbei Gott, denn sie ist Christin.

Der 44-jährige René Lorenz fragte beim Casting in Gänserndorf, ob er nicht schon zu alt sei. Er zeigte beim Auftritt seine Liebe zum Austropop und sang „Feia“ von Ostbahn Kurti. Der Gänserndorfer nahm das Publikum mit und alle klatschten mit.

Der 14-jährige Julian Götzinger sang ein selbstproduziertes Lied namens „Die Schule bebt“. Begleitet wurde er an der Gitarre vom „Schokobua“. Der Schlager- und Volksmusik-Fan produzierte zusammen mit ihm bereits vier Songs. Er brachte seinen eigenen lauten Fanclub mit.

Der Singer-Songwriter gab seine Eigenkomposition „Sei frei“ mit Gesang und Gitarre zum Besten. Seine Songs gehören in die Kategorie Deutschpop. Bezug zu Mistelbach hat der frühere Wiener durch seine Freundin Julia.

Mit einem coolen Anzug und großen Selbstbewusstsein trat Tobias Mahdalicek mit seiner Eigenkomposition „Softdancer“ auf. Seine Musik ist eine Mischung aus Hip Hop und Eurodance aus den 70er- und 80er-Jahren. Seine Bühnenpräsenz war hervorragend.

Die Elementarpädagogin Sabine Schebor sang im weißen Kleid „Ich gehör nur mir“ aus dem Musical Elisabeth. Die 42-jährige liebt Musicals.

Die 18-jährige Nina Schmölz wagte sich an das schwierige Lied „Someone like you“ von Adele. Die Münichsthalerin hat heuer maturiert und hilft bei ihren Eltern im Heurigen aus.

Wie geht es nun weiter?

Die sechs Finalisten aus dem Bezirk Hollabrunn, Klosterneuburg und Tulln treten am 4. November um 19.30 Uhr in Hollabrunn in der Wald- und Weinviertel-Show gegen die Waldviertler ein. Die sechs besten aus dieser Show werden anschließend auf die sechs besten Kandidaten aus dem Süden Niederösterreichs treffen.