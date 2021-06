„Wir hatten Glück, dass wir in Mistelbach sein durften. Die Leute aus Mistelbach haben geholfen, die Welt zu heilen.“ Emmerich Fahidi alias Imre Schonberger (1927 - 2008) landete 1944 als 15-Jähriger in einem der beiden Zwangsarbeiterlager für ungarische Juden in Mistelbach. In seinem Buch „Fortunas Children“ („Glückskinder“) schildert er seine Erlebnisse und zeichnet ein gänzlich anderes Bild der Bezirkshauptstadt, die sich im August 1938 gerühmt hatte „erste judenfreie Gemeinde in Niederösterreich“ zu sein.

Emmerich Fahidi kam als 15-Jähriger als Zwangsarbeiter nach Mistelbach. Michael Pfabigan

„Die Stadtgemeinde bekam eine Anfrage nach Fotomaterial aus Liverpool“, erinnert sich Christa Jakob: Rathaus und Synagoge wurden gesucht, die Anfrage wurde an sie als Stadthistorikerin weitergeleitet. Als sie nachfragte, erfuhr sie, dass diese das Buch Fahidis (das er mit seinem Sohn herausgegeben hatte) illustrieren sollte: „Do you know the Camp Forstgarten“, frage er sie: Fahidi war einer der 25 ungarischen Juden, die in zwei Scheunen im Forstgarten an der Straße Richtung Siebenhirten untergebracht waren.

Wo sich das zweite Lager ungarischer Juden in Mistelbach befand, ist heute vergessen: „Sie waren eine Zeit in der Synagoge in der Oserstraße untergebracht, irgendwann dann bei der Landesbahn und im Filippinetti-Stadl. Über diese Gruppe ist aber bislang kaum etwas bekannt.

Glück im Unglück

Zumindest Fahidi und seine Gruppe hatten in dieser Zeit der Schrecknisse Glück im Unglück, weiß Jakob, die Fahidi bei einem Besuch in Mistelbach kennenlernen durfte.

Die einzige Aufnahme des Zwangsarbeiterlagers Forstgarten an der B 46. Die beiden Scheunen, in der die ungarischen Juden lebten, sind hier bereits abgerissen. Sammlung Christa Jakob

Fahidi und seine Familie hätten als ungarische Juden nach Mauthausen gebracht werden sollen. Im Bahnhof Györ (Ungarn) stiegen sie allerdings nicht in den letzten Waggon, wie vorgesehen, sondern in den ersten ein. Der fuhr aber nach Strasshof, wo die Fahidis ins Lager Strasshof gebracht wurden. „Die Zustände dort müssen aber ziemlich schlimm gewesen sein“, sagt Jakob: „Dort musste er erleben, dass seine Mutter erschossen wurde.“

Als nach Freiwilligen für Arbeit in der Landwirtschaft gesucht wurde, meldeten sich die elf Personen der Familie Fahidi und 14 weitere Personen und wurden nach Mistelbach gebracht. „Wir waren ein Haufen Zerlumpter in einem Waggon und Mistelbach war so ein sauberes Städtchen“ schreibt er in seinen Erinnerungen.

Tote werden nicht bombardiert

Im Lager Forstgarten wurden sie von einem Aufseher und einer Frau „Mizzi“ betreut, gearbeitet wurde in der Baumschule Forstgarten, aber auch im Krankenhaus, das für alle ungarischen Juden in der Region für die Gesundheitsversorgung zuständig war, in der Kaserne und bei einem Baumeister. „Gegen Kriegsende, als Mistelbach bombardiert wurde, war sein Lieblingsarbeitseinsatz der Friedhof: Denn Tote werden nicht bombardiert“, schildert Jakob.

NOEN

Dabei dürfte sich auch hin und wieder die Verklärung der Vergangenheit bei Emmerich Fahidi eingeschlichen haben, glaubt Christa Jakob: Denn der Zwangsarbeiter beschreibt die Frau „Mizzi“ als so nett und das Essen aus dem Gashaus Filippinetti als so gut: „Zeitzeugen haben mir erklärt, dass die „Mizzi“ ziemlich resch und das Essen ein Fraß gewesen sein soll, den kein Mistelbacher angegriffen hätte“, weiß Jakob.

Der Zwangsarbeiter schildert aber auch, dass die Bauern der Region den Gefangenen immer wieder zu essen gegeben hätten und die Mistelbacher ihnen sogar manchmal Geld zugesteckt hätten – was eigentlich verboten war.

Volkssturmmann entließ Gefangene

Gegen Kriegsende sollte das Lager aufgelöst und die Insassen sollten nach Mauthausen überstellt werden. Ein Volkssturmmann wurde abkommandiert die Gruppe zu geleiten. Doch der ging nicht den direkten Weg, sondern mäanderte durch den Osten NÖs. Als die Niederlage klar war, führte er die Gruppe über die tschechische Grenze und entließ sie in die Freiheit. Alle aus der Gruppe überlebten. Emmerich Fahidi emigrierte nach Liverpool und nahm den Namen Imre Schonberger an.

Christa Jakob wird bei der „Langen Nacht der Museen“ am 3. Oktober aus dem Buch im Gedenkraum beim jüdischen Friedhof vorlesen.