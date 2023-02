Gaweinstaler kochten für die Gruft

„Herst Alex! I hob a guates Geschäft g‘hobt und will was Gutes tun. Kochen wir in der Gruft!“, schlug Stefan Flotz vor und Alex Wimmer, Regionsmanager und Wirtssohn aus Gaweinstal, wollte das ohnehin schon immer einmal machen.

Gesagt, getan: Flotz finanzierte den Kocheinsatz, Wirtin Eveline Wimmer unterstützte, gemeinsam wurde in der Vorwoche für rund 150 Personen in der Gruft gekocht.

„Es hat großen Spaß gemacht und es kam so viel Dankbarkeit und Liebe von den Menschen zurück.“, freut sich Wimmer: „Sogar eine Karte mit einem Danke haben wir erhalten“, danken die Gruftköche dem Team vor Ort: „Das machen wir bestimmt wieder!“

