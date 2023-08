Beste Stimmung beim Kellergassentreffen der Köllamauna

„Die Köllamauna zeigen auf, wie wichtig dieses Kulturgut für unsere Region ist“, sagt Landtagspräsident Karl Wilfing. Einer von ihnen ist Alois Ullmann. Der Oberkreuzstettener wurde 2022 zum Köllamaun gewählt. Er lud die Preisträger der vergangenen Jahre zu einem Gedankenaustausch nach Oberkreuzstetten ein. Mit dabei auch der Obmann der Weinviertler Kellergassenführer Joachim Maly, Landtagspräsident Karl Wilfing und Michael Staribacher von Agrar Plus.

Der erste Köllamaun ging an Kellergassen-Architekt Helmut Leierer. Seither wurden zwölf Köllamauna gewählt, das sind Personen, die sich um die Kellergassen verdient machten. Auch Autor Alfred Komarek, der mit den Polt-Romanen auf das Wesen der Weinviertler Kellergassen eingeht, gehört zu diesem Kreis. Und schließlich ging vor zwei Jahren der Köllamaun auch erstmals an eine Frau, Elisabeth Himmelbauer, Weinbäuerin und maßgeblich an der Belebung der Kellergasse in ihrer Heimatgemeinde Untermarkersdorf im Pulkautal beteiligt.

Der aktuelle Köllamaun Alois Ullmann ist sehr engagiert und erweckte die Oberkreuzstettner Kellergasse vor wenigen Jahren aus dem Dornröschenschlaf. In seinem Fossilienkeller konnten die Köllamauna in ein eindrucksvolles Universum abtauchen. Verschieden gefärbte Erdschichten haben ein vor 17 Millionen Jahren entstandenes Naturgemälde gebildet – und mit seinen Händen hat Alois Ullmann in zahlreichen Nischen und Seitenkellern bestaunenswerte Gewölbe geschaffen. Er stellt fossile Fundstücke aus der Kreuzstettner Buch (Karpat) aus und zeigt einen Streifzug durch die Weinviertler Geologie.

Wer als Nächster oder als Nächste zu ihnen stößt, das entscheiden sie selbst in geheimer Wahl und jedes Jahr wird aufs Neue das Geheimnis gelüftet – heuer war der Köllamaun übrigens Thomas Gruber aus Mailberg.