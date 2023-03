Lieder von Hass, Liebe und dem punkigen Rest

Hass, Liebe, Schmerz und alle Emotionen, die das Leben zu bieten hat: Das sind die Zutaten für das Debüt-Album der jungen Band „Recharged“: „Es ist ein Hardrock-Album mit zwölf selbst geschriebenen Songs“, verrät Leadsänger Michael Brunner.

Darunter finden sich auch die erste Eigenkomposition „Real Soldier“ aus dem Jahr 2013 und „Emptiness Inside“, mit denen Recharged den MusicMaker 2020 gewonnen hatte: „Alle Lieder sind über viele Jahre hinweg entstanden und spiegeln auch die Anfangsjahre unserer Band wider“, verraten Benjamin und Simon Koci. Aufgenommen, gemixt und gemastert wurde das Album dann im Studio von Hubert Koci in Oberkreuzstetten: „Vielen Dank für das Aushalten so mancher I-Tüpferl-Ritte“, lachen die Vier. Entsprechend erleichtert sind sie, jetzt wo das Album fertig ist. Durch Corona hatte sich das Release verzögert.

Punkrock, Hardrock und fast alles andere

Auf einen bestimmten Stil wollen sich die Vier nicht festlegen lassen: „Das wichtigste Genre ist der Rock - vom Punkrock über Hardrock bis hin zu Balladen“, sagt Brunner: „Neben den zwölf Liedern vom Album gibt es von uns noch viele weitere Songs, von denen wir im Laufe des Jahres berichten werden.“ Und da werden auch Funk und Pop dabei sein.

Grundsätzlich will Recharged den Sprung aus dem Weinviertel schaffen: Der Fokus liegt jetzt einmal auf den Wiener Raum, „dann sehen wir, wohin uns die Winde tragen“, lachen Benjamin Koci, Michael Bruner, Simon Koci und Felix Stefan: Aber Auftritte in der Stammlocation, dem Bühnenwirtshaus „Altes Depot“ in Mistelbach, wird es immer wieder geben.

Wo sehen sich die Burschen in fünf Jahren? „Man träumt natürlich von den großen Bühnen dieser Welt“, sagen die vier Weinviertler: Aber zuerst gelte es die österreichischen Bühnen zu erobern.

Das Debüt-Album „Recharged“ jedenfalls gibt es ab 1. März bei Spotify, AppleMusic, YouTube und Co. zum Streamen.

