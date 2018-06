Sieben neue Windkraftanlagen errichtet die Windkraft Simonsfeld zur Zeit: Die 85 Meter hohen Betontürme stehen bereits, passen die Windstärken werden in den nächsten Tagen die rund 65 Meter hohen Metall-Elemente aufgesetzt, auf denen schlussendlich Gondel und Rotor sitzen werden.

Derzeit wachsen die sieben neuen Windräder in den Himmel. Bis ein Turm steht, dauert es bei idealen Bedingungen nicht einmal eine Woche. | Michael Pfabigan

Eigentlich hätte die Windkraft Simonsfeld diese Arbeiten beim Windfest am Samstag zeigen wollen, der Wind zeigte sich aber als Spielverderber. So konnten die Interessierten nur Blicke auf die riesigen Bauteile eines Windrades am Boden werfen und sich den Windpark aus luftiger Höhe aus einem Stahlkorb am Kran ansehen.

Mit der Errichtung dieser Windräder ist der Platz im Windpark Kreuzstetten weitgehend ausgereizt. Wie schon im Hippleser Teil des Windparks werden als Nächstes die ältesten Windräder abgebaut und gegen neue, effizientere ersetzt werden. Bis dahin haben die Windparkbetreiber allerdings noch etwas Zeit, der Austausch könnte ab 2022 erfolgen.

Die Windkraft Simonsfeld betreibt 73 Windkraftanlagen in Österreich, 2018 wird sie 18 neue Anlagen installieren.