Alpakas sind „einfach zum Verlieben“

Bounty, Cäsaro, Chico und Bailanda. Diese außergewöhnlichen Namen gehören niemand anderem als vier Alpakas, die seit 2019 in Obersdorf mit sieben weiteren Artgenossen eine Heimat gefunden haben.

Die aus den Anden stammenden Tiere, genießen seither ihr Leben im Weinviertel. Obwohl es gerade einen gewissen Boom in Bezug auf diese Tiere gibt, sind sie in Niederösterreich doch eher selten zu sehen. „Die Idee kam uns, als wir durch ein Tierbuch blätterten und Alpakas entdeckten. Die entzückenden Tiere ließen uns nicht los und wir haben ein paar Züchter besucht. Als wir die ersten Tiere gesehen haben, war es schon um uns geschehen und wir waren verliebt“, erzählen die beiden Besitzer Nicole Wittmann und Wolfgang Willrader schmunzelnd.

„Auch wenn sie so kuschelig und flauschig aussehen, mögen sie es eigentlich nicht gestreichelt zu werden“, erklärt Wittmann. Die Annahme, dass Alpakas gerne geknuddelt werden und gut für Wanderungen geeignet sind, stimmt so eigentlich nicht. Mit ihrem sehr speziellen Charakter bevorzugen es Alpakas an ihrem gewohnten Ort zu bleiben und neue Dinge aus einer sicheren Entfernung zu beobachten.

Alpakas zeichnen sich trotzdem durch ihre neugierige Art aus. Obwohl sie Körperkontakt eher nicht mögen, lieben sie es, am Geschehen teilzuhaben. So haben einige von ihnen Kinder sehr gerne, die mit ihrer Volksschulklasse den Alpakahof besuchen können.

Der Alpakahof bietet eine Reihe an tiergestützten Aktivitäten an. Im November gab es zum Beispiel Adventkranzflechten auf der Weide und es werden auch „Meet & Greets“ angeboten. Ab dem nächsten Jahr, wird es auch einen „Alpaka-Hirten“ Kurs geben, bei dem Kinder die Grundlagen der Tierversorgung lernen können und wie man sich gegenüber den Tieren richtig verhält.

www.alpakahof-obersdorf.at

