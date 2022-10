Alte Kapelle macht Platz für den Radweg

„Bald gibt’s freie Fahrt“, freut sich Hermann Hiebner von der Radlobby Wolkersdorf: An der Ortsgrenze zwischen Obersdorf und Pillichsdorf stand am Rande des Radweges EuroVelo 9 eine Kapelle unmittelbar neben einer Pumpstation des Abwasserverbandes. Der Radweg war in diesem Bereich eng, die Stelle schlecht einsehbar. Außerdem nagte der Zahn der Zeit an der Kapelle, eine Renovierung hätte ihr gut angestanden.

WUI-Stadtrat Christian Schrefel, in seiner Funktion als Obmann des Gemeindeabwasserverbandes Wolkersdorf-Pillichsdorf-Großengersdorf, hatte die Idee, die Kapelle von der neuralgischen Stelle zu entfernen und in unmittelbarer Nähe eine neue zu errichten. Er stellte den Kontakt zu Dechant Thomas Brunner von der Pfarre Pillichsdorf her und bei einem Lokalaugenschein wurden der Abriss und die Neuerrichtung beschlossen.

Im Sommer 2022 wurde die neue Kapelle durch Eigenleistungen von Mitarbeitern des Gemeindeabwasserverbandes erbaut. Damit für den Gemeindeabwasserverband und die Gemeinde keine Kosten entstehen, ersuchte Schrefel – auch Stadtrat für Mobilität – die Radlobby um Hilfeleistung beim Abriss. Das taten die Radfahrer auch tatkräftig, binnen eines Tages war die alte Kapelle abgetragen. „Dabei wurde so behutsam vorgegangen, dass alte Dach- und Mauerziegel weiter verwendet werden können“, sagt Hiebner.

Asphaltierungsarbeiten, die notwendig sind, um die Schikane zu begradigen, sollen demnächst durchgeführt werden. Die Radverbindung ist als EuroVelo 9 ein internationaler Fernradweg und eine sehr stark frequentierte Alltags- und Freizeitradroute.

