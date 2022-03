Greisslerei bietet alles aus der Umgebung

Werbung

„Seit es die Bauerngreißlerei gibt, bin ich vielleicht drei Mal in einen Supermarkt gefahren“, sagt Alois Rögner. Im November 2021 eröffneten einige Direktvermarkter aus dem Ort in der ehemaligen Volksbankfiliale ihren Bauernladen. Und der versteht sich als Rundum-Nahversorger und bietet auch das Komplettsortiment.

Was sofort auffällt: Die Räumlichkeiten haben nichts mehr mit dem nüchternen Bankflair der Vergangenheit zu tun: Stilvolle Möbel, gebürstetes Holz von einem alten Stadel als Deko und alte Wirtshaustische in der Café-Ecke bieten einen besonderen Charme. „Die ist auch ein Kommunikationsort“, weiß Rögner, einer der beiden Geschäftsführer des Bauerladens: Und tatsächlich sitzen beim Interview am Nachbartisch ein paar junge Obersdorfer und gönnen sich ein Gläschen Frizzante.

Wein, Brot, Fleisch und Wurst, Milch und Käse im Sortiment

Beim Sortiment ist die Bauerngreißlerei eine Plattform für regionale Direktvermarkter. Neben den Weinen aus dem Ort kommt das Brot aus Großengersdorf, Fleisch und Wurst aus Münichsthal, Milch und Käse aus Obersdorf und umliegenden Orten. Und sogar das Bier kommt aus Pillichsdorf und Wolkersdorf. „Wobei wir den Grundsatz haben: Regional geht vor bio“, ergänzt Geschäftsführerin Martina Gössinger: „Und jetzt haben wir sogar Erdnüsse aus Österreich.“

Warum wagten die Landwirte den Schritt zum professionellen Greißler? „Ideen für einen Bauerladen im Ort gab es schon länger“, erzählt Alois Rögner. Als die Volksbank dann ihre Filiale geschlossen hatte, fragten sie bei den Landwirten nach, ob sie die zentralen Räumlichkeiten in der Hauptstraße nicht nutzen wollten.

Und sie wollten: „Als Landwirt bist du den großen Handelsfirmen und den Preisen am Weltmarkt ausgeliefert“, sagt Biobauer Rögner: Vor zwei Jahren habe ihm beispielsweise plötzlich ein Drittel der Einnahmen aus seiner Ernte gefehlt, weil die Preise nach unten gesackt waren. Bei der Bauerngreißlerei bestimme der Produzent den Preis. „Dafür weiß er, dass alles regional ist und wo es her kommt““, sagt Martina Gössinger. Nur zehn Produkte würden nicht direkt beim Erzeuger bezogen: Klopapier, Zucker etc. gebe es nicht ab Fabrik.

Spürt man den Trend beim Konsumenten zum regionalen Einkauf? „Wir sind erst im letzten Viertel der Corona-Pandemie ins Geschäft eingestiegen, aber ich nehme an, dass die Leute jetzt schon bewusster zu regionalen Produkten greifen“, glaubt Rögner. Die Kundenfrequenz beim NÖN-Lokalaugenschein scheint dies zu beweisen.

