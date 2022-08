Herbert Ungers Kellerröhren: Kunst zum Schmunzeln

Vier Tage lang öffnete Künstler Herbert Unger im Rahmen des Viertelfestivals Weinviertel seine Kellerröhre, um seine durchaus kuriosen Kunstobjekte zu zeigen.

Vom Anklang der Ausstellung ist der Künstler sehr angetan: Neben Bürgermeister Dominic Litzka und Landtagspräsident Karl Wilfing kamen insgesamt 464 Besucher aus zwölf Nationen an den Ausstellungstagen in die Kellerröhre.

Herbert Unger gibt Gegenständen ein zweites, künstlerisches Leben: „Es macht mir besondere Freude, dem alten Schrott und Gerümpel ein neues Leben zu schenken“, sagt er. Abgelegter Mund-Nasenschutz wird so zum Segel des Weltumseglers Santa Corona, Metallteile zu den „drei Tenören“: Kunst, die immer auch ein Lächeln auf die Lippen zaubert.

„Wer die Viertelfestival-Ausstellung verpasst hat, der hat im Rahmen der Tage der offenen Ateliers am 15. und 16. Oktober, jeweils 14 bis 18 Uhr, die Möglichkeit, die Ausstellung in leicht veränderter Form zu sehen“, kündigt der Obersdorfer Objektkünstler den nächsten Pflichttermin an.

