Mehr Ökostrom für die Region

Im neuen Jahr steht für Pillichsdorf und Obersdorf das Repowering von Windkraftanlagen durch die Ökoenergie an. Die in die Jahre gekommenen Anlagen werden durch neuere und effizientere ersetzt. In Pillichsdorf soll zudem der bestehende Windpark erweitert werden.

Im Windpark Obersdorf werden vorerst vier von sieben Anlagen ersetzt. Damit wird die Leistung von 13 MW auf rund 29 MW erhöht. In Pillichsdorf werden sieben von acht Windkraftanlagen im bestehenden Windpark ersetzt und die Leistung steigt somit von 16 MW auf 45,4 MW.

„Diese beiden Projekte mit einem Gesamtinvestment von 104 Millionen Euro und fast 75 Megawatt Leistung sind wichtige nächste Schritte auf unserem Weg zur blau-gelben Energieunabhängigkeit“, so Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf bei der Unterzeichnung des Partnerschaftsvertrags in St. Pölten.

