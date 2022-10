Wein, Witz und Winzer

Der Weinbauverein Obersdorf veranstaltet auch 2022 wieder das allseits beliebte Weinkabarett. Neben herzhaften Heurigenschmankerln und heimischen Weinen der Obersdorfer Winzer werden bekannte Größen der österreichischen Kleinkunstszene zu sehen sein.

Die Idee ein Weinkabarett zu veranstalten entstand bereits vor 20 Jahren. Der damalige Obmann Alois Rögner veranstaltete damals das „Wein Spektakulum“, das sich dann zu „Theater und Wein“ entwickelt hat. Damals fanden die Kabaretts mit Kabarettist Martin Neid statt. Mittlerweile ist eine Vielfalt an österreichischen Künstlern geboten.

Manfred Linhart und Gerhard Rührer geben am Freitag, den 4. November „Weinviertler Lieder und Geschichten“ zum Besten. Am Samstag findet eine Weinviertelpremiere mit Pepi Hopf und seinem Programm „Alles bleibt anders“ statt. Den krönenden Abschluss am Sonntag bildet Walter Kammerhofer mit seinem „Best of“. Die Karten für Sonntag sind leider schon ausverkauft.

„Wir freuen uns ganz besonders, dass das Weinkabarett dieses Jahr wieder ohne Einschränkungen stattfinden kann“, erzählt Jungwinzer Matthäus Hirschbüchler. Aufgrund der Corona-Pandemie musste die letzte Veranstaltung Outdoor stattfinden. Nun findet das Kabarett wie gewohnt im Kultursaal Obersdorf statt.

Der 1923 gegründete Weinbauverein spezialisiert sich auf die Anschaffung von Maschinen und Geräten für den Weinbau, die unter den Mitgliedern verliehen werden. Der Verein zählt zurzeit 14 Mitglieder und stellt die Zusammenarbeit der Winzer sowie eine kollektive Werbung sicher.

