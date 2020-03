Im Herbst 1999 verarbeitete die Familie Hirschbüchler in Obersdorf zum ersten Mal eigene Trauben selbst zu Wein und füllte ihn in Flaschen ab. „Wir sind damit ein sehr junges Weingut, das in den vergangenen zwanzig Jahren nicht nur sein Sortiment stetig erweitert, sondern auch einen Heurigen erbaut und erfolgreich etabliert hat“, freut sich Franz Hirschbüchler.

Im Frühjahr 2000 wurde der erste Grüne Veltliner der Riede Herrnberg abgefüllt. „Diese Riede, zwischen Pillichsdorf und Großengersdorf gelegen, hat sich als Top-Lage des Weinguts herausgestellt und bringt seit Jahren ausgezeichnete Weine hervor“, sagt der Winzer:

Die über 40 Jahre alten Reben am Südhang bieten auf den tiefgründigen Sand- und Lößböden die besten Bedingungen für das regionaltypische „Pfefferl“ des Grünen Veltliners. Insgesamt bewirtschaftet das Weingut Hirschbüchler 27 Hektar.