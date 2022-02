Kampf im harten Ninja-Parcours

Bereits zum dritten Mal strahlt PULS 4 das Erfolgsformat Ninja Warrior Austria aus. In der zweiten Folge stellen sich mehrere Niederösterreicher den Herausforderungen des weltbekannten, japanischen Parcours. Einer von ihnen ist der 36-jährige Personal-Trainer Christoph Wiesinger aus Obersdorf. Im Gespräch mit der NÖN verriet er, was ihn zur Teilnahme bewogen hat und welche Chancen auf den Sieg er für sich selbst sieht.

„Ich wollte ja schon 2017 mitmachen und war da auch in der engeren Auswahl. Für die Show hat es aber leider nicht gereicht. Ich habe mir dann vorgenommen, dass das nicht noch mal passiert“, erzählt der gebürtige Wolkersdorfer über das Aufnahmeverfahren. Eine Begeisterung dafür habe er schon immer verspürt. „Ich trainiere eigentlich eh immer, aber für die Teilnahme musste ich mein Training natürlich umstellen“, erzählt Wiesinger von den Vorbereitungen. Die größte Schwierigkeit sei für ihn, dass man nie wisse was einen erwarte. Hinzu kämen die starke Konkurrenz und die Kameras, die auf einen gerichtet sind.

Ein kleiner Fehltritt und man liegt im Wasser

Ob er Chancen auf einen Sieg hat, kann Wiesinger nicht sagen: „Es ist extrem schwierig. Ninja Warrior gibt es ja weltweit und es haben bisher nur sehr, sehr wenige geschafft. Jedem kann da ein Fehler passieren. Ein kleiner Fehltritt und man liegt im Wasser und es ist vorbei“, sagt der selbstständige Personal-Trainer.

Dem Sieger von Ninja Warrior Austria winkt der doppelte Jackpot von 88.888 Euro. Was er mit dem Preisgeld machen würde, hat sich Wiesinger noch gar nicht so genau überlegt: „Vermutlich würde ich mir aber ein neues Wohnmobil zulegen. Ich bin ja ein Camper und hab schon eines, aber das ist etwas in die Jahre gekommen. Mit dem Preisgeld könnte ich mir sicher ein Schönes leisten“, so Wiesinger.

Der 36-jährige Obersdorfer ist seit eineinhalb Jahren selbstständig und hat ein eigenes Studio in Wolkersdorf. „Eigentlich habe ich ja was ganz was anderes gemacht. Mit dem Studio habe ich mich auch ein wenig selbst verwirklicht und ich mache das sehr gerne.“ Das Studio von Wiesinger befindet sich in Wolkersdorf. Interessierte können unter www.cw-personaltrainer.at Beratungsgespräche vereinbaren.

Zu sehen, am 21. Februar um 20.15 Uhr auf PULS 4.

