Zwei Jahre Vorbereitung für Marschmusikwertung

„Seit 2019 planen wir an diesem Fest, im Vorjahr war es uns aus bekannten Gründen nicht möglich, unser 100. Jubiläum zu feiern“ sagte Elisabeth Kirchweger, die Obfrau des MV Obersdorf: „Also feiern wir heuer einfach unseren 101. Geburtstag und das mit der Marschmusikwertung.“ Auch die hatte zwei Jahre lang pausiert.

Stolz ist Bürgermeister Dominic Litzka darauf, dass seine Gemeinde zum zweiten Mal austragende Gemeinde sein durfte. Stolz ist er aber auch auf die Leistungen der Musiker und ihre Leistungen für die Gesellschaft und die Gemeinschaft in der Stadtgemeinde: „So schlecht können die Zeiten gar nicht werden, dass ich nicht auf euch stolz wäre.“

LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf, selbst begeisterter Musiker, stellte sich beim Verein mit einem Fass Bier und der Einladung in die Brauerei Wieselburg ein: „Danke, dass ihr immer für die musikalische Umrahmung der Feste in den Orten und Pfarren sorgt“.

14 Musikvereine mit über 500 Musikern stellten sich der Bewertung, angetreten wurde in den Stufen B bis zur Profistufe E. Je nach Stufe mussten unterschiedlich schwere Formationen marschiert werden, in der Meisterstufe gab es dann auch eine Showeinlage.

Erstmals bei der Marschmusikwertung dabei war übrigens der MV Neudorf, er trat in B an, die Profis finden sich in Obersdorf, Wolkersdorf und Pillichsdorf. Sie traten in der höchsten Stufe an. Die Obersdorfer marschierten in ihrem Showprogramm zu „Pink Panther“ eine Uhr mit drehenden Zeigern, die Wolkersdorfer marschierten aus einem Oval einen Stern und die Pillichsdorfer boten eine effektvolle Choreo zu „I like to move it“. Für die Gastgeber war das übrigens das erste Antreten in der Stufe E.

