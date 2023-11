Oide Mauna und was „hintaus“ eigentlich bedeutet

Es ist das 100. Jubiläum, das der Weinbauverein Obersdorf heuer feiern darf. In diesem Jahrhundert wurden Maschinen gemeinsam angeschafft, die Vergrämung von Staren wurde gemeinsam organisiert und auch unzählige Veranstaltungen wie Weinwandertage, Weinverkostungen, Tag der offenen Bauernhöfe und auch das weit über Bezirksgrenzen hinaus bekannte Weinkabarett wurden ausgerichtet. „Das Weinkabarett gibt es jetzt schon seit 23 Jahren und es freut mich ganz besonders, dass wir jedes Jahr aufs Neue so viele Besucherinnen und Besucher nach Obersdorf holen“, meint Weinbauvereinsobmann Josef Wallner.

Den Auftakt am Freitag machten Jimmy Schlager und Chris Heller. Jimmy Schlager, an der Gitarre, war für den gesanglichen Part des Abends zuständig und Chris Heller gab, trotz Heiserkeit, am Klavier und als Backgroundsänger sein Bestes. Und die beiden ließen „nix aubrenna“: Es wurde über die Verwandtschaft gesungen, über trinkende Frauen, die österreichische Sprache und warum „hintaus“ eine so vielseitige Bedeutung hat.

Zwischen den musikalischen Einlagen wurden Anekdoten erzählt und es wurde gescherzt. „Mir wird so oft vorgeworfen, dass meine Texte frauenfeindlich sind, deswegen spü i jetzt wos gegen Mauna“, kündigte Schlager sein nächstes Lied „Oide Mauna“ an. Es wurde geklatscht, gelacht und mitgesungen - und vor allem das eine oder andere Achterl Wein getrunken. Denn wie der Name bereits erahnen lässt, stand beim Kabarett auch der Wein im Vordergrund. Insgesamt neun Obersdorfer Winzer präsentierten zusammen über 95 Weine und die Besucherinnen und Besucher durften diese verkosten. Für das leibliche Wohl sorgte die Bauerngreißlerei Obersdorf mit Broten und anderen regionalen Schmankerln.

Aber nicht nur am Freitag hatten die Obersdorfer Winzer die Möglichkeit ihre, teilweise sogar ausgezeichneten Weine zu präsentieren. Am Samstag trat Lokalmatador Martin Neid mit seinem Programm „Vom Wein und seinem Viertel“ auf und den krönenden Abschluss bildete Walter Kammerhofer am Sonntag mit „Für immer und ewig“.