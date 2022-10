Leader Region: Jantschitsch übergibt an Frank

„Wir haben viele spannende Projekte auf den Weg gebracht, wir haben nie gestritten, es war eine schöne Zeit“, resümiert Jantschitsch, der Ende Oktober auch sein Bürgermeisteramt in Pirawarth zurücklegen wird. Jantschitsch war seit 2011 Obmann der Leader Region Ost, damals hatte er die Nachfolge von Landtagspräsidenten Karl Wilfing angetreten, nachdem er in die Landesregierung eingezogen war: „Ich bin stolz darauf, dass Carlo mich als Nachfolger vorgeschlagen hat.“ Wobei er einschränkte: „Die Berge haben die Mädels versetzt“, sagt der scheidende Obmann und meint Christine Filipp und ihr Team Christina Kohl, Caroline Friebert und Bianca Christenheit.

„Ich hätt‘ mir keinen besseren Nachfolger wünschen können“, preist er seinen Nachfolger an: Christian Frank, bisher Kassier, übernimmt die Leader-Region. Der ist bereits jetzt führend im Projekt er Chat-Bots für Gemeinden, die digitale Standard-Anfragen an die Kommunen automatisch beantworten sollen. In Herrnbaumgarten läuft das Projekt bereits auf der Homepage, weitere Testgemeinden werden noch gesucht. Entsprechend ist auch einer der Schwerpunkte der Leader Region die „Smart Region“.

Franks erste Amtshandlung: Der Antrag, dass sein Vorgänger zum Ehrenobmann der Leader Region Ost wird. Was natürlich einstimmig war. „Eigentlich wollte ich keine neuen Funktionen annehmen“, sagt Frank: „Aber als ich gefragt wurde, ob ich Jantschitschs Nachfolger werden will, hab ich keine Sekunde gebraucht, um zuzusagen.“

Keine Nachrichten aus Mistelbach mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.