Bundesheer besuchte Staatzer Volksschule

„Es ist uns ganz wichtig, ein richtiges Bild vom Bundesheer zu zeigen“, sagt Oberst Hans-Peter Hohlweg, der Bataillonskommandant der Mistelbacher Kaserne. Darum ist ihm Öffentlichkeitsarbeit wichtig und das ganz besonders in Schulen. Derselben Meinung ist auch Staatz´ Bürgermeister Daniel Fröschl, selbst Oberwachtmeister in Mistelbach. Darum war schnell eine Einladung ausgesprochen und Hohlweg besuchte mit einem Team die dritte und vierte Klasse der Volksschule Staatz.

Mithilfe einer PowerPoint Präsentation erklärte Oberst Hohlweg gemeinsam mit Stabswachtmeister Christian Luckner das System der Landesverteidigung. Dann ging es ans Haptische: Ein „Husar“, ein Mehrzweckfahrzeug der Mistelbacher Kaserne, durfte nicht nur bestaunt, sondern auch beklettert und bedient werden. Die Aufklärer hatten auch Tarnkleidung mitgebracht: die Klassiker mit dem Camouflage-Muster, das wir alle kennen, aber auch Schneekleidung und bionische 3D Tarnkleidung. „Für die Kinder ein großer Spaß, aber wichtig für das Verständnis“, fand Direktorin Eva Brezina, „schließlich geht es beim Bundesheer um mehr als ums Kämpfen und die Soldaten helfen ja auch in Katastrophen“.

Weil die Begeisterung auf beiden Seiten so groß war, will das Team der Mistelbacher Kaserne in zwei Jahren wiederkommen und die nächsten beiden Klassen unterrichten.