Wolkersdorf: Ein Photovoltaik-Dach für alle Parkplätze von SPL Tele

„Sonne am Dach und auf den Parkplätzen – das ist eine sinnvolle Doppelnutzung wertvoller Böden und ein Schritt zur Energiewende,“ ist Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf überzeugt. Im Fall der SPL Tele und dessen Schwesterunternehmen electrify in Wolkersdorf im Weinviertel geht man sogar weiter: Mitte 2022 starteten die Firmen mit der Errichtung eigens entwickelter Carports, um die Parkflächen mit maximaler Effizienz für die Stromproduktion zu nutzen. Das Carport namens „Thor“ vereint Elektrotankstelle, Photovoltaik und Carport unter einem Dach und ist damit mehr als nur Unterstellplatz für Autos. „Insgesamt wurden so mittlerweile 125 Parkplätze mit Photovoltaikanlagen überdacht, dazu noch sämtliche Dachflächen. Unterm Strich wurden an den Unternehmensstandorten bereits knapp 5 Megawatt Photovoltaik realisiert und 1.700 Tonnen CO2 eingespart,“ gratuliert Pernkopf.

Rudolf Schütz, Eigentümer der SPL Tele-Gruppe: „Vor allem bei schönem Wetter profitieren nicht nur Autos und Bürogebäude, sondern auch die Umwelt. Denn dank eines innovativen und umfangreichen Öko-Konzepts kann erneuerbare Energie bis zu letzter Steckdose geliefert werden. Mit den bereits 110 verbauten Ladestationen haben die 150 ePKWs unserer Firmenflotte bereits eine Strecke von über 3 Millionen Kilometer ökologisch zurückgelegt.“

Der Startschuss liegt bereits einige Jahre zurück, als sich die SPL Tele erneuerbare Energie als Zukunftsthema erkannte. Auf den Ausbau der Geschäftstätigkeit in ein neues und energiegeladenes Standbein, die Elektromobilität, folgte die Errichtung von Elektrotankstellen und Energiespeichern direkt am Firmengelände. Der nachhaltige Geschäftszweig wurde stetig erweitert und im Jahr 2020 in ein neues Unternehmen – electrify – eingegliedert. Auf die Ladeinfrastrukturen folgten mit dem 360 Grad-Ansatz vollflächige Photovoltaikanlagen auf allen Dächern. Es punktet mit einer schnellen Planung und einfachen Realisierbarkeit auf Bestandsflächen, da keine aufwendige Fundierung notwendig ist. Weitere Vorteile liegen im schlichten und funktionalen Design, der vernünftigen Amortisationszeit und in der Nachhaltigkeit.

Mit der Fertigstellung der Carports ist das nachhaltige Energiemanagement-Konzept auf den Standorten in Wolkersdorf komplett, wird zu 100 Prozent ausgelastet und kann nun gänzlich in Betrieb genommen werden. Damit wurden bereits 1.700 Tonnen CO2 eingespart – das entspricht über 80.000 gepflanzten Bäumen – und ein wesentlicher Beitrag zur Umwelt geleistet.