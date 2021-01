Nach der Testphase am Spielplatz in der Bahngasse, war schnell klar, dass diese nachhaltige Einrichtung, welche ohne Chemikalien aber auch Wasser auskommt, die Lebensqualität der Laaer enorm steigert und auf Dauer angemietet wird. „Mit dem grünen Manifest hat sich die Stadtgemeinde Laa der Erhaltung der Biodiversität und Förderung der Nachhaltigkeit in der Stadtgemeinde per Gemeinderatsbeschluss verschrieben und diese öKlo sind ein weiterer Schritt in diese Richtung. Außerdem war diese Einrichtung durch Barrierefreiheit und Familienfreundlichkeit eine entscheidende Maßnahme für die Auszeichnung familienfreundliche Gemeinde durch Familienministerin Christine Aschbacher“, ist Bürgermeisterin Brigitte Ribisch erfreut.

Die Stadtgemeinde Laa hat nun beschlossen, dass sich diese umweltfreundlichen Kompost-Toilettenkabinen des Wolkersdorfer Startups auch für weitere Standorte in der Stadt eignen. So wurde bereits für den kommenden neuen Spielplatz am Anger diese WC-Einrichtung vorgesehen und im Gemeinderat die Anmietung zweier weiterer Kabinen für die Laaer Parkanlagen beschlossen. Die zweite öKlo-Kabine wird im Rahmen einer derzeit laufenden Aktion des Betreibers gratis zur Verfügung gestellt.

Das öKlo ist eine mobile Kompost-Toilettenkabine aus Holz, die ohne Chemikalien, aber auch Wasser auskommt. Die öKlo-Benutzer streuen Sägespäne auf die verrichtete Notdurft, welche dann den Ammoniakgeruch binden. „Man riecht nichts bei den Klos“ gibt die Betreiberfirma öKlo aus Wolkersdorf an. Trotzdem gibt es neben den Sägespänen natürlich auch Klopapier, ein Desinfektionsmittel für Hände und Klobrille und einen kleinen Reinigungsbesen. Die wöchentliche Entleerung und Kontrolle bzw. Nachbestückung mit Klopapier, Sägespänen und dem Desinfektionsmittel wird durch die Firma öKlo vorgenommen.

Infos: www.oeklo.at