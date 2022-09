"Österreich vom Feinsten" Laa ist bei Fernsehshow vertreten

Lesezeit: 2 Min Team Mistelbach

Die Stadtkapelle Laa vertritt Laa an der Thaya musikalisch bei Österreich vom Feinsten mit Hans Knauss am 9. November um 20.15 Uhr auf ORF2. Foto: Stadtgemeinde Laa

D ie Stadtgemeinde Laa an der Thaya ist einer der zahlreichen Drehorte für eine kommende Ausgabe von "Österreich vom Feinsten - Weinviertel". Dabei wirkt die Stadtkapelle Laa neben anderen namhaften Musikgruppen des Weinviertels in der von Hans Knauss moderierten Fernsehsendung mit. Die Ausstrahlung der Sendung wird am 9. November 2022, um 20.15 Uhr in ORF 2, sein.