„Der Countdown läuft: Mit heute sind es nurmehr 24 Tage, bis Weihnachten ist – traditionell verkürzen sich viele Landsleute dabei die Wartezeit mit einem Adventkalender. Die Volkspartei Niederösterreich hat sich für die heurige Adventzeit etwas Besonderes einfallen lassen: Jeden Tag wird ein Korb mit regionalen Produkten oder Wirtshausgutscheinen aus den 20 niederösterreichischen Bezirken unter den Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf mitmachen.vpnoe.at/adventkalender-2020/ verlost.

So werden regionale Produzenten vor den Vorhang geholt und wir können gemeinsam mit unserer Landeshauptfrau und unseren Landtagsabgeordneten den Landsleuten die Wartezeit auf das Christkind verkürzen. Langsam geht ein Jahr der großen Herausforderungen zu Ende, weshalb wir hoffen mit dieser Aktion etwas Zuversicht und Optimismus für die Zukunft geben zu können“, betont VPNÖ Landesgeschäftsführer Bernhard Ebner.

"Dieser Adventkalender trägt gerade in diesen schwierigen Zeiten auch dazu bei, dass Wertschöpfung in der Region bleibt und regionale Betriebe davon profitieren können. Deshalb, einfach mitmachen“, so die ÖVP-Abgeordneten des Bezirkes Mistelbach.