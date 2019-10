Eine zusätzliche Wohnstraße am Kellerhügel, ein zusätzliches Verkehrsschild in der eigenen Straße, eine neue Abgrenzung beim Spielplatz: Es waren die kleinen Anliegen, die Bürgermeisterin Brigitte Ribisch (ÖVP) und ihr Team im Rahmen der Ideentour am Samstag sammelten:

Mit einem Traktoranhänger, Sturm und einem schier unendlichen Vorrat an Grammelschmalzbroten tourte das ÖVP-Team vom Kellerhügel über das FF-Haus, die Neustadt auf den Burgplatz und den Beserlpark in der Venusstraße bis hin in die Unter der Stadt/Gärtnerstraße, um zu erfahren, wo der Schuh drückt und was die Anliegen der Laaer sind.

„Vieles haben wir schon auf unserer Liste gehabt, manches können wir kurzfristig umsetzten!“ Brigitte Ribisch (ÖVP), Bürgermeisterin

„Vieles haben wir schon auf unserer Liste gehabt, manches können wir kurzfristig umsetzten“, sagt die Bürgermeisterin - nicht ohne darauf hinzuweisen, dass sie und ihr Team ja regelmäßig in der Stadt unterwegs sind und nicht nur alle fünf Jahre vor der Wahl. Dass der Wahlkampf in Laa bereits auf Hochtouren läuft, sieht man in jeder Gemeinderatssitzung, bzw. kann man am rauen Ton in den Sozialen Medien ablesen.

Der Vorteil der Ideentour: Bürger können ihre Anliegen gleich vor Ort vorbringen, ihre Begründungen gleich direkt zeigen - der direkte Eindruck hilft oft mehr als manche langatmige, schriftliche Schilderung.

Beispiel Neustadt: Hier kamen die weitaus meisten Laaer, um mit der Bürgermeisterin zu tratschen - auch weil dieser Stadtteil vom Bau des Multifunktionszentrums direkt betroffen ist: „Die Leute dort freuen sich schon darauf, endlich einen Arzt und einen Nahversorger in der Nähe zu haben“, erzählt Ribisch. Etwaige Sorgen gebe es keine, zumal das MFZ ja durch das Grüne Band, einen Naschhecken-Windschutzgürtel, vom Wohngebiet abgeschirmt ist.

Manche Bürger sprachen sich kritisch gegenüber teuren Eislaufplänen aus: „Macht‘s das bitte nicht“, meinten sie in Richtung Kunsteisbahn.

Wie geht´s jetzt weiter? Die ÖVP sammelt jetzt die Wünsche auf der Ideen-Tour, ähnliche Grätzlbesuche soll es dann auch in den Ortsgemeinden geben. Die Anliegen werden dann mit den bereits vorhandenen Listen abgeglichen und dann zu einem Wahlprogramm zusammengeführt. Wann beginnt die Arbeit am Team der Zukunft? „Da haben wir noch Zeit“, sagt Brigitte Ribisch: Denn in der Laaer ÖVP gebe es Kontinuität: „Bei uns läuft alles weiter wie gehabt.“