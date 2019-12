Zur Gemeinderatswahl 2020 in Gaweinstal treten drei Parteien an. Die ÖVP mit dem Spitzenkandidat und derzeitigen Bürgermeister Richard Schober, die SPÖ mit Spitzenkandidat Markus Simonovsky und die FPÖ mit Spitzenkandidat Michael Schuster. Johannes Dojahn, der im Vorfeld eine Bürgerliste gründen wollte, tritt zur Wahl nicht an. Er fand keine Mitstreiter für seine Kandidatenliste.

Alle antretenden Spitzenkandidaten finden, dass die Gemeinderatswahl auch eine Persönlichkeitswahl ist. Die Wähler kennen (fast) alle Kandidatinnen und Kandidaten persönlich. Sorgen und Nöte könnten sie ihnen auch im persönlichen Gespräch näherbringen.

„Ich denke, dass ich nicht die volle Periode durchmachen werde.“ Richard Schober (ÖVP), Bürgermeister

Einig sind sich die Spitzenkandidaten, dass der öffentliche Verkehr verbessert und überparteilich zusammengearbeitet werden solle. „Damit wir den erfolgreichen Weg weiter fortsetzen können“, begründet Bürgermeister Richard Schober, warum bei dieser Wahl die ÖVP unterstützt werden solle. Für die nächsten fünf Jahre gebe es einige Projekte, welche die ÖVP auf ihre Agenda gesetzt hat. Die Kinderbetreuung, inklusive einer zeitlichen Anpassung, soll weiter ausgebaut und für die nächsten Jahrzehnte gesichert werden.

Der Hochwasserschutz in Atzelsdorf, Höbersbrunn und Schrick soll fertiggestellt werden. Die Sicherung der Gesundheitsvorsorge, wie bereits mit dem Projekt Ärztezentrum in Gaweinstal in Angriff genommen, soll Gaweinstal noch lebenswerter machen. Die Mobilität soll in der Großgemeinde auch für Fahrten nach Mistelbach und Wolkersdorf auf neue leistbare Beine gestellt werden.

„Ich denke, dass ich nicht die volle Periode durchmachen werde“, gibt der 62-jährige Richard Schober bekannt. Er fasst aus persönlichen Gründen eine Halbzeitlösung ins Auge. Wer ihm Nachfolgen soll, muss noch festgelegt werden, über potenzielle Kandidaten wird in der Partei heftig gestritten.

Kinderbetreuung und Pendler-Hunderter

Markus Simonovsky, Spitzenkandidat der SPÖ, möchte vor allem im sozialen Bereich punkten: „Wir stehen für einen sozialen Ausgleich und schauen auf die Schwächsten unserer Mitbürgerinnen und Mitbürger.“

Nicht nur für die nächsten fünf Jahre möchte die SPÖ die Kinderbetreuung besser organisieren. Alleinerziehende Mütter und Väter sollen mit einer besseren Früh- und Nachmittagsbetreuung ihrem Beruf nachgehen können. Im finanziellen Bereich sollen die Gebühren unter Einhaltung einer Budgetdisziplin kostengerecht gestaltet werden. Verbesserungen in der medizinischen Vorsorge und im Individualverkehr sind auch für die SPÖ anzugehen.

Für die FPÖ tritt Michael Schuster als Spitzenkandidat an. „Wir wollen mit allen Leuten reden und sind sehr offen für alles“, sagt er. Bürgernähe ist das Schlagwort, die FPÖ will sich, wie bisher, um Problemlösungen kümmern. Nicht eine einzige Partei soll die absolute Mehrheit haben.

Hauptprojekte sind ein Pendlerzuschuss von 100 Euro analog dem Heizkostenzuschuss, der über die Gemeinde ausbezahlt werden soll. Leistbare Wohnungen und Bauplätze für junge Familien oder betreubare Wohnungen für Pensionisten sind in ihren Plänen enthalten.