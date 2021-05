Am 19. Mai 2021 öffnet die Therme Laa – Hotel & Silent Spa laut aktuellem Plan der Bundesregierung wieder für Erholung, Entspannung und außergewöhnliche Momente in der weitläufigen Wasserwelt. Ab diesem Zeitpunkt können Thermen sowie gastronomische Betriebe unter Einhaltung der Bestimmungen wieder besucht werden. Gute Nachrichten für die Therme Laa und ihr Team, das bereits mit aktualisiertem Sicherheitskonzept und bewährtem Service in den Startlöchern steht, um seine Gäste zu begrüßen. Dafür hat der Weinviertler Top-Betrieb sowohl Angebote als auch Dienstleistungen den aktuellen Bedingungen angepasst.

Auszeit zum Muttertag

Mit der Wiederaufnahme des Betriebes wird der 19. Mai 2021 somit ein besonderer Tag für die Therme Laa und für alle, die sich nach einer Auszeit sehnen. Wer bereits jetzt seinen Aufenthalt planen möchte, kann direkt über die Webseite der Therme Laa buchen. Und auch für den nahenden Muttertag am 9. Mai finden sich hier besondere Geschenke: Vom Wertgutschein über eine eintägige Auszeit bis zum mehrtägigen Wellness-Urlaub kann aus insgesamt 35 verschiedenen Gutscheinen für jeden Bereich des weitläufigen Resorts gewählt werden. Denn ob Thermentag, Verwöhn-Paket im SILENT SPA oder Übernachtung im Hotel – Zeit ist und bleibt ein kostbares Geschenk.

Kostenlose Stornierung

Sicherheit steht mehrfach an oberster Stelle: So bietet die Therme Laa bei Direktbuchungen als neues Service eine kostenlose Stornierung bis zu einem Tag vor der Anreise. Auf diese Weise können Gäste ihre Auszeit entspannt planen und darauf vertrauen, dass ihre Buchung bei eventuellen Änderungen keinesfalls mit Einbußen verbunden ist.

Darüber hinaus wurde auch das bewährte Sicherheitskonzept den aktuellen Bedingungen angepasst, um so allen Besucherinnen und Besuchern sorgenfreie Entspannung bieten zu können. Weiterführende Informationen zu den umfangreichen Maßnahmen können auf der Webseite unter www.therme-laa.at eingesehen werden. Ein ausführlicher FAQ-Katalog beantwortet dort außerdem alle Fragen zum Thema.