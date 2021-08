Ein offener Brief an Bundesministerin Leonore Gewessler (Grüne) sorgt in den nördlichsten Gemeinden des Weinviertels für Gesprächsstoff: Der Bernhardsthaler Michael Thaler beklagt sich in dem im Internet verbreiteten Brief über die Situation der Berufspendler an der Nordbahn. Vor allem die Unzuverlässigkeit der Bahnverbindungen sind ihm ein Dorn im Auge. Er bittet die Ministerin dringend um Hilfe.

Im persönlichen Gespräch besteht Thaler darauf, dass die Pendler sich auf die vorhanden Fahrpläne nicht verlassen können: „Es geht nicht, dass Züge immer wieder ausfallen oder gar bereits in Hohenau, aus welchen Gründen immer, kehrtmachen und Rabensburg und Bernhardsthal nicht anfahren“.

Für die Pendler bedeute das, verlassen am Bahnsteig in Hohenau zu stehen: Sie müssen oft bis zu eine Stunde auf den nächsten Zug warten. Die Unregelmäßigkeiten erschweren es zudem, den Bus rechtzeitig zu erreichen. Wer etwa weiter nach Reintal, Katzelsdorf oder gar Schrattenberg oder Poysdorf möchte, hat dann ein echtes Problem.

Ausstattung ebenfalls mangelhaft

Thaler beklagt sich in seinem Brief auch über die Ausstattung der Stationen entlang der Nordbahn, was vor allem Toiletten, Sitzgelegenheiten und Schutz vor Sonne, Kälte und Regen betrifft. Der Bernhardsthaler sieht Mängel, die nicht erst in Jahren, wenn die Nordbahn für internationale Züge beschleunigt sein wird, sondern dringend sofort behoben werden müssten.

Elvira Führer, Sprecherin der Nordbahninitiative, die sich mit einem Team seit Jahren für zusätzliche und schnellere Zugsverbindungen engagiert, kann die Forderungen von Thaler unterstreichen. Zwar habe die Pendlerinitiative schon einiges erreicht, doch das Umdrehen der Züge in Hohenau dürfte es nicht mehr geben: „Menschen, die gerne öffentlich fahren möchten, wird es so nachhaltig abgewöhnt, auf das Auto zu verzichten“, sagt Führer.

Leider auch deshalb, denn die Initiative hat in vielen Gesprächen bereits einige Verbesserungen erreicht. Vor allem das Umdrehen der Züge in Hohenau dürfte es nicht mehr geben, so die Zusage der Bahnverantwortlichen. „Da läuft etwas schief und wenn man an die Folgen für die Betroffenen denkt, etwa alleinerziehende berufstätige Mütter, Arbeitnehmer, wo der Chef absolute Pünktlichkeit verlangt, sonst ist der Job weg oder die Menschen, die gerne öffentlich fahren möchten, denen es so aber nachhaltig abgewöhnt wird aufs Auto zu verzichten, so ist wieder einmal mehr ein dringender Handlungsbedarf gegeben“.

Es werden auch noch die zusätzlichen Kosten, die durch die Ausfälle im Fahrplan entstehen, der schlimme Zeitverlust der Pendler und damit die Motivation auf das Auto beim Berufspendeln zu verzichten angesprochen und Ministerin Gewessler wird um dringende Hilfe gebeten, damit endlich Schluss mit dem Ärger ist.