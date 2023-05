Die Weinviertler Kellerkultur ist jetzt immaterielles Kulturerbe

Landeshaptmann Anton Mattle konnte die Urkunde für das Weinviertler Kulturerbe verleihen Foto: Agrar Plus

Am 12. Mai wurde die Kellerkultur gemeinsam mit zwölf weiteren österreichischen Traditionen in das nationale Verzeichnis des immateriellen Kulturerbes aufgenommen. Für den Obmann der Weinviertler Kellergassenführer Joachim Maly ein besonders freudiger Tag. Die Urkundenverleihung fand im Saal der Tiroler Stadt Landeck statt, wo zum 100-jährigen Stadtjubiläum „Scheibenschlagen“ auch als Tradition in das IKE aufgenommen wurde. Landeshauptmann Anton Mattle betonte bei der Verleihung, dass das Wahren, Pflegen und Weitergeben der Tradition und des Brauchtums wichtig sei.

Maria Walcher, die bereits 2019 „in die Grean gehen“ mit den Weinviertler Kellergassenführern präsentierte, betonte in ihrer Vorstellung der Weinviertler Kellerkultur die Bedeutung der Weinviertler Kellergassen als weltweit einzigartiges Kulturgut.

Joachim Maly erläuterte, dass die Kellergasse früher Arbeitsplatz des Weinhauers und Lagerstätte des Weines waren. Der „Köllamaun“, die „Köllastund“ oder auch die „Köllapartie“ stellen heute einen speziellen Lebens- und Arbeitsraum für die Bevölkerung im Weinviertel dar. Mit der Weinviertler Kellerkultur habe sich eine spezielle Form des gesellschaftlichen Zusammenlebens entwickelt. Wesentlich dabei sei das Zusammenkommen von Menschen in Presshäusern und Kellern und die Pflege und Bewahrung Jahrhunderte alter Regeln.

Die schwarze Kellerkatze, die Weinviertler Kellergassenführer hatten ein besonders schönes und grosses Exemplar aus Holz nach Landeck mitgebracht, stehe für die saubere und erstklassige Arbeit im Keller sowie für den besten Wein im Fass.

Mit dabei auch Michael Staribacher von Agrar Plus, der das Projekt der Einreichung zum immateriellen Kulturerbe aktiv begleitete. Auch beim anschließenden Umtrunk war Weinviertler Kellerkultur genussvoll zu spüren: Obmann Joachim Maly hatte für den anschließenden Empfang zwölf Flaschen Weinviertel DAC aus dem Weingut Riegelhofer mitgebracht, der allen Vertretern der 13 neuen Traditionsträgern köstlich schmeckte.

