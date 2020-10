Diese drei neuen Rastplätze, die unter anderem mit einer Pergola, einer Bank-Tischkombination, einer Informationstafel, Radabstellmöglichkeiten sowie einer eigenen Radreparatursäule ausgestattet sind, befinden sich in der Kellergasse in Hörersdorf, in der Kellergasse sowie am Eurovelo 9 in Lanzendorf und bieten Radfahrern eine optimale Gelegenheit für den kurzen Stopp zwischendurch.

Stellvertretend für alle drei Rastplätze fand am 27. Oktober, im Beisein von Bürgermeister Erich Stubenvoll, Wirtschafts- und Tourismusstadtrat Peter Harrer, Ortsvorsteher Bernhard Ranftler, Erich Stubenvoll sen. sowie LEADER-Obmann Bürgermeister Kurt Jantschitsch, LEADER-Geschäftsführerin Christine Filipp und Dominik Hiller, Radbeauftragter der Weinviertel Tourismus GmbH, die offizielle Eröffnung beim Rastplatz in der Kellergasse in Lanzendorf, unmittelbar neben dem Kunstwerk „Horizontalturm“, statt.

Alle drei Weinviertel-Rastplätze wurden durch die LEADER Region Weinviertel Ost gefördert.